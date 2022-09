Victor Piturca, terfelit de nevasta lui Reghecampf

Selectionerul Victor Piturca a fost terfelit de nevasta antrenorului Stelei, Anamaria Prodan.

Sotia lui Reghecampf a fost extrem de deranjata de declaratiile antrenorului echipei nationale si l-a atacat pe acesta fara menajamente.

"Ii recomand acestui personaj autointitulat antrenor, care fara o zi de scoala a primit licenta Pro (lucru care numai in Romania se poate intampla) si pe care daca il intrebi unde sunt muschii sternocleidomastoidieni si cum se antreneaza crearea de superioritate numerica in faza atacului pozitional va avea mari probleme de exprimare, sa nu mai pronunte numele sotului meu decat atunci cand va invinge si el Chelsea si Ajax sau va lua un titlu in maniera in care a castigat Steaua. Din cate stiu, el nu a avut raspuns la intrebarea pe care i-a pus-o Gigi Becali dupa 4 ani de antiperformante la Steaua si care suna cam asa: "Bai Piti mi-ai spus sa nu vand niciun jucator timp de 4 ani ca sa poti face relatiile de joc ale acestei echipe. Cum se face ca Dinamo care vinde 5 jucatori pe sezon, imi ia titlul in fiecare an?". Atunci relatia dintre cei doi s-a incheiat definitiv. Domnul Piturca daca e barbat sa recunoasca dialogul asta care atesta clar ce performante a avut el in fotbalul romanesc.

Ads

Un singur lucru ii mai transmit: diferenta dintre el si Laur este egala cu diferenta dintre Bentley si Oltcit asta ca sa ramanem in zona meleagurilor de unde provine asa zisul antrenor al echipei nationale. Suntem rusinea fotbalului european cu un astfel de personaj care inainte sa invete sa antreneze ar trebui sa ia lectii de gramatica si vorbire a limbii romane! Dar se pare ca in ziua de azi iti trebuie cazier, nu ai voie sa ai nici cateva zile de scoala, nu trebuie sa ai cap decat ca sa nu iti ploua in gat ca sa antrenezi echipa nationala!", a declarat Anamaria Prodan pentru ProSport.

Piturca: Nu voi mai vorbi niciodata cu Reghecampf! Iata de ce

Victor Piturca a anuntat ca nu va mai vorbi cu Reghecampf dupa ce antrenorul Stelei a facut o serie de declaratii care l-au deranjat.

De asemenea, selectionerul a avertizat ca ar putea renunta la mai multi jucatori ai campioanei din cauza acestui conflict cu Reghe.