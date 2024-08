Burleanu il avertizeaza pe Piturca: Selectionerul ar putea fi demis

Presedintele FRF, Razvan Burleanu, l-a avertizat pe selectionerul Victor Piturca.

Burleanu i-a transmis tehnicianului primei reprezentative ca doar rezultatele il pot mentine in functie.

De asemenea, presedintele Federatiei i-a reprosat lui Mircea Sandu faptul ca intelegerea lui Piturca nu a continut un obiectiv pentru Cupa Mondiala din Brazilia.

"In fotbal e un principiu foarte clar, rezultatele sunt cele care te tin. Rezultatele sunt cele care te confirma, rezultatele iti infirma o anumita pozitie pe care o ocupi. In mod cert, ca selectioner trebuie sa ai contract pe obiective. Asta i-am reprosat eu fostului presedinte al FRF, ca nu a semnat un contract cu selectionerul in ceea ce priveste un obiectiv intermediar", a spus Razvan Burleanu la DigiSport.

Contractul lui Victor Piturca expira la finalul preliminariilor pentru Euro 2016, obiectivul selectionerului fiind calificarea nationalei la turneul final.

Daca va reusi aceasta performanta, Piturca va conduce Romania si in partidele de la Campionatul European.

