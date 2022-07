Presedintele FRF dezvaluie clauza fabuloasa din contractul lui Piturca: Nu ne permitem sa-l dam afara

Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a dezvaluit clauza fabuloasa din contractul lui Victor Piturca.

Burleanu sustine ca FRF nu isi permite sa renunte la serviciile selectionerului intrucat ar trebui sa-i plateasca acestuia nu mai putin de 1,2 milioane de euro!

Totusi, urmasul lui Mircea Sandu insista ca l-a reconfirmat in functie pe Piturca datorita calitatilor sale de antrenor, si nu din cauza acestei clauze.

"Federatia nu isi permite sa il dea afara pe domnul Piturca pentru ca in contractul sau este o clauza de reziliere in valoare de un milion si 200 de mii de euro si nu avem acesti bani. Din acest punct de vedere, nu ne permitem sa facem aceasta schimbare, dar reconfirmarea lui in functie nu are la baza contractul cu aceasta clauza", a explicat Burleanu la Sport.ro.

Victor Piturca a revenit pe banca echipei nationale in iunie 2011, dupa ce Razvan Lucescu a demisionat.

Pentru ca fusese indepartat de doua ori de la prima reprezentativa, tehnicianul si-a negociat "la sange" noul contract si a obtinut, pe langa un salariu de aproximativ 400 de mii de euro pe an, si introducerea unor clauze de reziliere.

Astfel, daca Federatia va dori sa-l dea afara iar partile nu vor ajunge la un acord pentru ruperea de comun acord a contractului, Piturca va primi 1,2 milioane de euro.

Daca, dimpotriva, Piturca va dori sa plece si nu va ajunge la un acord cu FRF, atunci el va plati despagubiri in valoare de 1,2 milioane de euro.

Contractul selectionerului se intinde pana la finalul preliminariilor pentru Euro 2016, obiectivul fiind calificarea Romaniei la turneul final.

"Tricolorii" fac parte din Grupa F a preliminariilor, alaturi de Grecia, Ungaria, Finlanda, Irlanda de Nord si Insulele Feroe.

