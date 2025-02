Cum s-a comportat Piturca la primul meci dupa condamnare

Condamnat la un an de inchisoare cu suspendare pentru favorizarea infractorului in cazul Valiza, Victor Piturca a avut o atitudine rece in timpul meciului cu Trinidad Tobago, primul dupa decizia luata la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ).

La mai putin de trei ore de la decizia instantei, Victor Piturca a fost nevoit sa dispute primul meci pe banca echipei nationale.

Sentinta ICCJ l-a afectat profund pe selectioner, care a parut extrem de tensionat. Inca de la sosirea la stadion, Piturca s-a rastit la jurnalistii: "Ce vreti, ba? Nu vedeti ca avem meci?"

A iesit pe teren ingandurat si a schimbat doar cateva vorbe cu colaboratorii sai. In timpul meciului, selectionerul a fost ca o stana de piatra pe margine, fara sa aiba prea multe reactii. In momentele in care s-a asezat pe banca, langa Eugen Neagoe, Piturca s-a scobit in nas si parea ca este cu gandul in alta parte.

Singurele momente in care a parut ca uita de decizia ICCJ au fost cele in care Romania a marcat in poarta celor din Trinidad Tobago.

Gigi Becali a fost condamnat marti de Inalta Curte de Casatie si Justitie la trei ani de inchisoare cu executare in cazul Valiza.

In plus, Becali isi va pierde si valiza in care se aflau 1,7 milioane de euro.

Alte condamnari din cazul Valiza:

- Victor Piturca (un an de inchisoare cu suspendare pentru favorizarea infractorului)

- Teia Sponte (doi ani de inchisoare cu suspendare pentru complicitate)

- Alina Ciul si Radu Marino (cate un an si jumatate de inchisoare cu suspendare pentru favorizarea infractorului)

C.S.

