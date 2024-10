Piturca, despre barajul cu Grecia si problemele nationalei Romaniei

Selectionerul Victor Piturca a sustinut. luni, o conferinta de presa in care a vorbit despre problemele de la echipa nationala, dar si despre meciurile de baraj cu Grecia.

Prima problema abordata de selectioner a fost cea a absentei de la lot a capitanului Vlad Chiriches, accidentat duminica in Premier League.

"Chiriches s-a accidentat destul de grav. Am vorbit cu el, urma sa se duca la o alta clinica pentru un control si mai amanuntit. Insa este clar, el are fractura. In aceste conditii, va lipsi cel putin 5-6 zile. Apoi va mai dura inca 5-6 zile pana isi va face o masca. Vom vedea daca il vom putea folosi in cel de-al doilea meci", a spus Piturca.

tehnicianul a marturisit ca nu s-a decis inca asupra inlocuitorului lui Chiriches, insa a lasat sa se inteleaga faptul ca stelistul Gardos are sanse mari sa fie titular la Pireu.

"Sper ca cel care il va inlocui sa se ridice la nivelul lui. Sigur, Gardos a a jucat cu Estonia, este un avantaj, dar inca nu m-am decis. O echipa oricum nu sta intr-un jucator."

Selectionerul a vorbit si despre strategia Romaniei in primul meci cu Grecia, dand ca exemplu derbiul din Serie A, Juventus - Napoli.

"Ati vazut ca Juventus s-a aparat in 30 de metri cu Napoli iar cand a avut mingea a atacat. Asa as vrea sa joace si nationala Romaniei. Vom incerca sa ne aparam si sa atacam, in functie de momentul meciului. Imi doresc sa marcam in Grecia, dar nici un 0-0 nu ar fi rau", a mai spus tehnicianul.

Romania si Grecia se vor intalni in doua meciuri de baraj pentru calificarea la Cupa Mondiala din 2014.

Prima partida se va disputa la Pireu, in data de 15 noiembrie, iar cea de-a doua este programata patru zile mai tarziu pe National Arena din Bucuresti.

M.D.

Ads