Piturca: Steaua putea defila in Liga 1

Victor Piturca, inca manager general al Universitatii Craiova, crede ca Steaua, fosta sa echipa, ar fi defilat in Liga 1 in urmatoarele sezoane daca Gigi Becali nu se zgarcea la bani.

Fostul selectioner a marturisit ca mai avea nevoie doar de doua milioane de euro pentru a face o super-echipa in Ghencea.

"Daca Gigi mai dadea 2 milioane de euro, Steaua nu mai avea nicio problema, defila in Liga I in urmatorii 5 ani!" a declarat Victor Piturca in cadrul unei conferinte de presa.

Victor Piturca a antrenat Steaua in vara lui 2010 si a adus in Ghencea jucatori ca Dorel Stoica, Stanislav Anghelov, Florin Gardos sau Cosmin Matei.

Dupa plecarea lui Piturca, Becali a cheltuit peste 4 milioane de euro cu "lotul Urziceni", jucatorii veniti de la formatia ialomiteana fiind apoi dati afara pe capete.

M.D.

