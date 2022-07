Culisele condamnarii lui Piturca - Iata cum l-a prins SRI cu minciuna!

Serviciul Roman de Informatii (SRI) a avut un rol primordial in condamnarea lui Victor Piturca la un an de inchisoare cu suspendare. Selectionerul a fost prins cu minciuna de procurori dupa o interceptare facuta de SRI.

Ziare.com prezinta pasaje din rechizitoriul intocmit de procurorii DNA, din care reiese modul in care Victor Piturca a depus o marturie mincinoasa, iar apoi a fost demascat cu ajutorul SRI.

Primele semne de intrebare s-au ridicat in momentul in care declaratia lui Piturca s-a batut cap in cap cu cea a unui alt martor care a participat la semnarea contractului pentru vanzarea unui teren.

Mai exact, selectionerul si Raul Volcinschi (decedat intre timp) au oferit, sub juramant, date diferite privind momentul semnarii contractului.

"In 25 septembrie 2008, a fost audiat in calitate de martor Piturca Victor, care a declarat sub juramant, ca a semnat acel antecontract olograf "intr-o dupa-amiaza si cu certitudine mult mai inainte de a aparea in presa "cazul valiza", situand in acest fel perfectarea actului, inainte de 7 mai 2008.

Cea de a doua inadvertenta constatata este cea dintre declaratiile invinuitului Volcinschi Raul si ale lui Piturca Victor, in conditiile in care primul a declarat ca a semnat antecontractul in forma olografa in jurul pranzului, orele 13:00-13:30 min., dupa Piturca Victor, iar acesta din urma a declarat ca a semnat actul, intr-o dupa-amiaza, fara sa-si aminteasca data exacta", se arata in rechizitoriul DNA.

De altfel, Victor Piturca a fost demascat de procurori cu ajutorul SRI. Prin intermediul unei identificari telefonice, procurorii au reusit sa demonstreze ca selectionerul nici macar nu a fost acasa la Gigi Becali in ziua in care sustinea ca a semnat contractul.

"In legatura cu invinuitul Piturca Victor, listingul cu identificarea traficului telefonic si a celulei de localizare, il plaseaza pe acesta, in data de 15.04.2008, in intervalul 00:28 min.-17:59 min., numai in str. Erou Iancu Nicolae nr.***.A, din localitatea Pipera, judetul Ilfov, unde isi are domiciliul, fiind exclusa prezenta sa in imobilul din str.Aleea Alexandru nr.1, sector 1 Bucuresti", explica procurorii.

Probele procurorilor au fost admise la Inalta Curte de Casatie si Justitie, iar Victor Piturca a fost condamnat la un an de inchisoare cu suspendare, cu o perioada de incercare de trei ani.

Selectionerul va plati si 5.000 de lei, cheltuieli judiciare catre stat.

