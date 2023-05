Radoi face lobby pentru Piturca in Arabia

Mirel Radoi, fostul capitan al Stelei, a dezvaluit ca a fost intrebat de multe ori despre calitatile lui Victor Piturca de sefii de cluburi din Arabia Saudita, Qatar sau Dubai, mijlocasul facand lobby pentru ca fostul selectioner al Romaniei sa "prinda" un contract in acea zona.

"Voi fi alaturi de Steaua indiferent de pozitia lor din clasament. Daca ar fi sa vina Piturca, ar reusi sa faca treaba pentru ca stie sa formeze o echipa, are jucatori buni la Steaua si stie exact ce sa faca. In zona in care ma aflu se vorbeste foarte mult despre sosirea lui Piturca, in Arabia Saudita, in Qatar si Dubai. Am fost intrebat de multe ori despre el, le-am spus ca este un antrenor foarte bun", a spus Radoi la GSpTV.

Jucatorul lui Al Hilal a comentat apoi si golul fabulos marcat in partida cu Al Nasser.

Radoi a marcat doua goluri pentru Al Hilal (Video)

"E bine ca am castigat, a fost un gol important, ma bucur ca am nimerit-o. La mine se intampla foarte rar sa dau astfel de goluri. Dupa fiecare antrenament incerc astfel de goluri si pana la urma sa imi iasa. Incerc de mult timp un astfel de gol, dar mi-a reusit foarte tarziu", a mai declarat Radoi.

In ultima vreme se vorbeste tot mai mult de o posibila venire a lui Victor Piturca la Steaua din vara, insa tehnicanul are mai multe oferte in zona Arabiei Saudite.

M.D.