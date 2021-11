Vica Blochina, fosta amantă a lui Pițurcă, dezvăluiri fără precedent. " Nu am avut bani de mâncare. Am vândut tot. Din partea lui Piți nu am avut niciun ajutor"

Vica Blochina face acuzații grave! Vedeta tv a spus despre Victor Pițurcă că a lăsat-o de izbeliște, atunci când a avut probleme financiare.

Cei doi au împreună un copil, Edan, în vârstă de 14 ani.

Vica Blochina și Victor Pițurcă au trăit o poveste de dragoste timp de 16 ani, fostul selecționer fiind un bărbat căsătorit.

Chiar dacă la început antrenorul nu a vut să-și recunoască propriul fiu, până la urmă, Pițurcă a acceptat situația și i-a oferit un apartament fostei amante și îi dă și o pensie alimentară pentru copil.

Vica Blochina a venit în România la vârsta de 20 de ani și a lucrat ca balerină la barul Melody, acolo unde l-a cunoscut și pe Victor Pițurcă.

"Am avut momente foarte grele financiar. Când am fost însărcinată, eu nu am avut bani de mâncare. Am vândut mașina ca să pot să merg la spital să nasc. Nu am avut bani de chirie atunci. Am vândut tot!

Din partea lui Piți nu am avut niciun ajutor. Pe copiii mei i-aș învăța să nu aibă o relație cu un bărbat însurat. E foarte greu, trebuie să-ți asumi. Acum îmi pare rău, poate am rănit multă lume. Mi-aș cere scuze de la soția lui Piți acum", a dezvăluit Vica Blochina, în emisiunea „La Măruță”, de la Pro TV

