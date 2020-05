Victor Piturca a fost foarte aproape sa o antreneze pe Dinamo: 'Era gata, gata totul!'

Ziare.

Dragomir a dezvaluit intr-o emisiune TV faptul ca era foarte aproape sa o preia pe Dinamo alaturi de un grup important de investitori, printre care Borcea, Badea, Netoiu sau chiar actualul patron, Ionut Negoita."Gandisem departe, eram vreo 9 oameni, printre ei Netoiu, Borcea, Badea, Catarama, Negoita si el era pe lista. Il puneam pe Piturca antrenor. Discutasem sa il punem antrenor, eram gata gata sa bagam banii. Ei voiau ca eu sa fiu presedinte, eu nu mai am anii ca sa tin la presiuni. Vreau si eu sa mai traiesc 20 de ani. Sunt influente foarte mari la Dinamo. Daca nu ai cel putin 3 ani la rand cu cate 5 milioane pe an pentru transferuri, nu te duce la Dinamo. Te mananca galeria", au fost vorbele lui Mitica Dragomir la Realitatea Sportiva, pe Realitatea Plus.Si chiar Piturca a fost cel care a recunoscut in 2018 ca au existat discutii intr-adevar cu patronul Negoita, pentru a veni pe banca lui Dinamo: "N-am discutat cu domnul Negoita. Eu vorbeam cu el printr-o persoana. Vorbeam, ma suna, il suna... Domnul Negoita voia sa vin de urgenta sa semnam. In ziua aia am vorbit sa vin sa semnez", recunostea acum 2 ani fostul selectioner al Romaniei.Dinamo Bucuresti este acum in play-out si inainte de interuperea campionatului se afla la doar 3 puncte peste linia retrogradarii.D.A.