Victor Pițurcă, atac virulent la Cornel Dinu! "Eu câștig în 20 de zile cât câștigă el în 5 ani! E cel mai inteligent." De unde a plecat scandalul

Victor Pițurcă nu uită și nu iartă.

Fostul antrenor al echipei naționalei i-a dat replica lui Cornel Dinu după ce acesta l-a atacat virulent pe seama comentariilor făcute în perioada EURO 2020, din această vară.

Victor Pițurcă a fost unul dintre analiștii PRO TV în timpul turneului final, iar prestația acestuia de la TV l-a enervat la culme pe Cornel Dinu.

"Nu pot sa il comentez pe Piturca, pentru ca a fost jucator de fotbal, dar cum comenteaza, ce comenteaza mi se pare infiorator. Nu ma bag in exprimare, ca fiecare a facut carte cat a putut, cum a putut, cum a vrut si asa mai departe, desi e dramatic", a spus Dinu despre Pițurcă în vară.

Acum a venit dreptul la replică al fostului tehnician de la Universitatea Craiova și Steaua.

"Am înțeles că ar fi zis Dinu ceva, dar nu știu ce. E normal. Dacă eu câștig în 20 de zile, cât câștigă Dinu în 5 ani, cât stă la… e normal să aibă reacția asta. Sigur că el este cel mai inteligent. Eu toată viața am fost simplist, am spus lucrurilor pe nume și am avut de câștigat. Am spus lucrurilor pe nume corect, profesionist, profesional, la obiect. Nu stau să-mi pierd timpul. De ce mi-aș pierde timpul", a spus Pițurcă pentru Prosport.

Conform unor surse de pe piața media, fostul antrenor al echipei naționale a încasat ăn jur de 25 000 de euro pentru o lună ca analist la PRO TV pe durata Campionatului European de fotbal.