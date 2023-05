Craiova, butoi cu pulbere. Vezi ce spune Mititelu despre demiterea lui Piturca

Universitatea Craiova sta pe un butoi cu pulbere, patronul Adrian Mititelu si managerul general Victor Piturca aflandu-se in razboi.

Daca fostul selectioner al Romaniei a pastrat tacerea pana acum, Mititelu a fost foarte activ. Mai intai l-a acuzat pe antrenor ca incearca sa-i fure clubul, apoi s-a certat cu toti colaboratorii sai pentru ca acum sa anunte ca Piturca ar putea fi demis pana la inceputul returului.

"Nu sunt sigur daca incepem returul cu Victor Piturca pe banca. Nu am vorbit cu el din decembrie", a declarat Mititelu la Sport.ro.

Pentru a confirma ruptura definitiva dintre el si Piturca, Adrian Mititelu a dezvaluit ca a refuzat sa-i dea bani de transferuri managerului.

"Am primit si o notificare de la Piturca, e foarte hazlie. Mi-a cerut sa-i pun la dispozitie banii pentru a investi in transferurile de jucatori. I-am promis bani de transferuri abia de la vara!", a mai spus Mititelu.

Acuzat ca l-ar fi amenintat cu bataia pe presedintele clubului, Silvian Cristescu, Mititelu a negat.

"Nu am nevoie sa ma bat cu Cristescu, asta e ultima mea problema. M-am suparat pe el pentru niste chestii pe care le-a facut prin Craiova, pe care nu vreau sa le dezvalui acum. As putea sa spun si eu multe chestii despre Cristescu, dar nu vreau sa-i ridic cota. In ultimele luni, lucra cate o jumatate de ora pe zi si-n rest venea la meciuri. Atat facea el. Este incompatibil cu functia pe care o are la Craiova, atata timp cat face ce a facut. Nu l-am amenintat cu bataia", a mai precizat patronul Craiovei.

In final, Adrian Mititelu s-a referit la situatia jucatorilor, spunand ca numai bulgarii Iliev si Gargorov pot deveni liberi de contract.

"Avem jucatori cu caracter si nu vor depune memoriu, chiar daca nu i-am platit de ceva timp. Singurii care ar putea sa plece sunt cei doi bulgari, care au niste clauze in contract pe care nu le-am putut respecta. Ei isi vor depune memorii", a incheiat Mititelu.

Razboi total la Craiova! Mititelu il ameninta cu bataia pe Cristescu

Victor Piturca va rupe tacerea in conferinta de presa programata la reunirea lotului Universitatii Craiova. Managerul oltenilor pregateste o serie de dezvaluiri, la intalnirea cu jurnalistii invitand chiar si mai multi reprezentati ai suporterilor.

M.D.