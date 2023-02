Victor Pițurcă, despre averea lui: "Ce, eu am banii lui Mircea Lucescu? Eu țin 15-20 de oameni, am o familie mare" VIDEO

Victor Pițurcă este sub control judiciar în dosarul legat de achiziţii de măşti de protecţie neconforme pentru Ministerul Apărării.

De asemenea, fiul lui, Alexandru, a fost reținut pentru 24 de pre.

Victor Pițurcă este un om înstărit, a cărui avere a fost ridicată în urma joburilor ca antrenor al echipei naționale și în special la Al-Ittihad (Arabia Saudită).

Pițurcă a intrat recent în imobiliare și a finanțat construirea unui bloc. Întrebat despre afacerile lui, Victor Pițurcă a vorbit despre această investiție și despre averea lui în podcastul lui Viorel Grigoroiu:

"E corect, nu sunt la un nivel foarte înalt. Am reușit să construiesc un bloc, va urma al doilea. Se ocupă ginerele meu, Mihai, Alex, nepotul meu Victor. Ei sunt tineri, eu doar investesc. Ce, eu am banii lui Mircea Lucescu? Eu am câștigat bani în acei doi ani cât am fost în Arabia Saudită. Eu țin 15-20 de oameni, am o familie mare, dacă n-aș fi eu...ar fi greu"

