Victor Pițurcă a rămas cu un singur prieten adevărat după o viață petrecută în fotbal: "Doar cu el am o relație bună"

Victor Pițurcă (67 de ani) și-a petrecut aproape întreaga viață pe terenul sau în jurul terenului de fotbal.

Fostul atacant al Stelei și antrenor al echipei naționale a dezvăluit că puțini sunt oamenii cu care a păstrat o relație apropiată.

Pițurcă a dezvăluit că Viorel Păunescu, fostul patron al Stelei, este singurul lui prieten adevărat.

„Un prieten adevărat înseamnă să fie ca fratele tău, ca tatăl tău, aşa văd eu prietenia. Am avut pe parcursul vieţii oameni alături de care m-am simţit foarte bine, dar au fost trecători. Singurul cu care am rămas într-o relaţie este domnul Viorel Păunescu, cu el vorbesc în fiecare zi de câteva ori, cu el mă văd, în el am încredere.

Şi cu Cristi (n.r. - Borcea). El a apărut mai târziu, da, acum suntem prieteni, mergem la plimbare, îmi povesteşte multe lucruri. Sigur, e foarte greu să ai un prieten adevărat şi nici nu ştiu dacă există. Poate există”, a spus Victor Piţurcă, în cadrul podcastului „Ameritat cu Nasrin”.

