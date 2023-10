Ce spune Victor Pițurcă despre soția pe care a înșelat-o timp de 16 ani: ”Am fost și mare norocos”

Invitat într-un podcast, fostul selecționer Victor Pițurcă (67 de ani) a făcut declarații rare despre soția sa Maria, femeia cu care a rămas căsătorit în ciuda aventurii extraconjugale pe care a avut-o timp de 16 ani, cu Vica Blochina, amanta cu care are și un copil.

”Am fost și mare norocos să dau peste o femeie extrem de echilibrată. Sigur că așa mi-am crescut-o și eu. La 17 ani am cunoscut-o, la Târgu Jiu.

Ea era încă elevă la liceu. A terminat liceul și a intrat la facultate în Craiova și s-a mutat în casa mea din Craiova. Eu făceam naveta Craiova-Scornicești. Gândiți-vă că eu nu prea am știut cum au crescut copiii. Numai soția mea s-a ocupat. Eu eram numai în cantonamente.

Nu știam ce era viața de familie, numai cantonamente, rar veneam. Am fost un tată exigent. Am avut grijă ca ai mei copii să aibă o educație sănătoasă. Am niște copii liniștiți și cu o educație aleasă”, a declarat Victor Pițurcă, la podcastul Ameritat.

