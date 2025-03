Victor Ponta susține că a strâns deja cele 200.000 de semnături necesare pentru candidatura la prezidențiale: ”Nu fac campanie cu zero lei”

Fostul președinte PSD Victor Ponta a declarat luni, 3 martie, că a strâns semnăturile pentru candidatura independentă la alegerile prezidenţiale din luna mai. Declarația vine pe fondul unei solicitări a PNL de excludere din PSD a lui Ponta, deoarece candidatul comun al coaliției PSD-PNL-UDMR este Crin Antonescu.

Ponta a fost întrebat, la Palatul Parlamentului, dacă a început strângerea de semnături pentru a-şi depune candidatura la alegerile prezidenţiale.

"Am terminat-o deja. Când termin toate procedurile, îmi depun candidatura", a spus acesta.

Ponta a afirmat că, "după mandatul de preşedinte", se gândeşte să se întoarcă în PSD, iar suspendarea sa din partid este un gest de respect pentru alegători.

"Juridic, cred că domnul Predoiu vă putea explica că nu poate fi dat afară cineva care e suspendat. Poate să-mi revoce eventual suspendarea şi după aceea să mă dea afară", a menţionat el.

Victor Ponta a mai spus că are susţinerea alegătorilor PSD, dar şi a alegătorilor PNL.

"Alegătorii PNL ştiu că singurele măsuri liberale le-am luat eu când eram prim-ministru", a adăugat el.

Un deputat PSD a explicat că nu este posibilă excluderea lui Ponta din PSD, având în vedere că acesta este deja autosuspendat din partid.

Planurile lui Ponta pentru campania electorală

Candidatul independent a fost întrebat, la Palatul Parlamentului, despre finanțarea campaniei și a răspuns că nu vrea să facă o campanie cu cheltuieli de 0 lei, după exemplul lui Călin Georgescu.

"În timpul campaniei şi doar pe perioada campaniei am mandatar financiar. Nu, nu fac campanie cu zero lei, ci tot ceea ce primesc ca împrumut sau ca donaţie voi declara la AEP şi după atâţia ani de politică am foarte mare grijă să nu lipsească niciun leu, să nu mă acuze nimeni de absolut nimic, pentru că nu am nevoie, nu fac politică acum şi nu candidez decât în scopul de a face nişte lucruri bune pe care văd că alţii nu le-au făcut în ultimii ani", a mai spus Victor Ponta.

