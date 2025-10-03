Ponta își acuză foștii colegi și le amintește scandalul Nordis: "Populismul grețos al câtorva lideri pesediști care conduc AMG-uri pe firme și zboară cu private jet-uri"

Victor Ponta, fost premier și fost președinte al PSD, îi critică dur pe actualii lideri social-democrați, acuzându-i că, în loc să rezolve problemele economice ale țării, "conduc AMG-uri pe firme și zboară cu private jet-uri".

Referirea lui Ponta la "private jet-uri" este o aluzie la scandalul Nordis, scandal care a scos la iveală inclusiv călătoriile unor lideri PSD cu zboruri private închiriate de compania Nordis. Printre acești lideri s-au numărat Sorin Grindeanu (președintele interimar al PSD), Marcel Ciolacu și Alfred Simonis.

Pe de altă parte, prescurtarea AMG face aluzie la situația deputatului PSD Mihai Weber, care a fost văzut în timp ce pleca, de la sediul central al PSD, într-o mașină extrem de scumpă, model Mercedes AMG.

"Care este gândirea economică actuală a României? În afară de niște calcule de contabilitate făcute pe placul Bruxelles-ului, de jecmănirea firmelor românești și de populismul grețos și neserios al câtorva lideri pesediști care conduc AMG-uri pe firme și zboară cu private jet-uri?", scrie Victor Ponta într-un mesaj postat pe Facebook, în ziua de 3 octombrie 2025.

Pe de altă parte, fostul premier Ponta exprimă critici la adresa actualului premier, Ilie Bolojan, care este președintele PNL, precum și la adresa miniștrilor USR. Ponta susține că „bătălia cu deficitul” deja a fost pierdută, pentru că în 2025 deficitul va fi și mai mare decât în 2024.

