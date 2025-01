Fost premier, despre reforma aparatului bugetar anunțată de Bolojan: ”Aplicarea duce la dezastru”

Fostul premier Victor Ponta susţine că reforma aparatului bugetar, iniţiată de preşedintele Senatului, liberalul Ilie Bolojan, este o idee foarte bună, dar ”aplicarea duce la un dezastru”.

”Ideea de reducere a aparatului bugetar. Foarte bună ideea, partea de aplicare însă nu-mi place, că duce la un dezastru. Dacă vrei cu adevărat, şi trebuie redus aparatul bugetar, în primul rând trebuie să faci un audit al instituţiei. Nu poţi să te duci să tai cu toporul. Nu-l operezi pe om cu cuţitul de bucătărie când are o boală, în primul rând îi faci o radiografie, o analiză. Hai să vedem, instituţia are 300 de oameni, trebuie să aibă 200? În al doilea rând, trebuie să modifici sursa birocraţiei. Aşa-zisa digitalizare durează mai mult decât înainte. Dau un singur exemplu: am depus declaraţie de avere timp de 20 de ani (la Parlament - n.r.), completam o hârtie în 15 minute şi o semnam. Acum este digital. Mi-a luat patru ore cu încă trei oameni lângă mine. Au râs contabilii de mine, mi-au spus că stau câte două zile pentru raportările digitale la ANAF. Trebuie să vezi de ce ai ajuns să ai atâţia funcţionari. Deci faci un audit al instituţiei, faci un audit al sursei birocraţiei, în al treilea rând schimbi legislaţia, pentru că te vor da toţi în judecată şi vor câştiga toţi şi vom plăti tot noi salariile. Patru: pe ce criterii dai afară? Cine face comisia de concurs? Când faci aceşti patru paşi, nemulţumiţi o să ai oricum, dar în primul rând dai încredere că lucrurile merg în direcţia bună. Altfel, ne-am restructurat şi am fost mai mulţi după restructurare. Puţini am fost, mulţi am rămas”, a explicat Victor Ponta.

Bolojan, criticat și de un lider PSD

Prim-vicepreşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a avertizat că reducerile de personal de la Senat anunţate de Ilie Bolojan s-ar putea întoarce împotriva acestuia şi a citat ca exemplu concedierile efectuate la Consiliul Judeţean Bihor, unde, spune el, din 200 de persoane care au fost date afară, 195 au câştigat în instanţă.

”Ştiţi, eu m-am întrebat ce s-a întâmplat în urmă cu 4 ani cu o reducere la Consiliul Judeţean Bihor. S-a făcut o reducere tot de vreo 200 de posturi. Ştiţi că 195 au câştigat procesul? Trei au renunţat, sau 5 au renunţat la proces şi ceilalţi 195 l-au câştigat. Ca să faci reduceri de acest tip, să nu fiu înţeles că nu susţin această acţiune, doar că dacă o faci pentru presă, ai reversul peste câteva luni, la fel cum a fost la CJ Bihor. Ei vor acţiona în judecată şi vor câştiga. Dacă nu le faci aşezat şi foarte bine şi bazat pe lege şi le faci la grămadă, să dai bine la presă, ţi se întorc în cap peste câteva luni”, a declarat Grindeanu.

Liderul PNL Ilie Bolojan l-a contrazis pe ministrul Transporturilor. Preşedintele Senatului susţine că, de fapt, erau 194 de posturi în organigramă, din care 174 efectiv ocupate, iar la final au rămas 88 de angajaţi: ”Din 50 care au contestat în instanţă, au câştigat doi”, a declarat Bolojan pentru G4Media.

Protest la Senat

Mai mulţi angajaţi ai Senatului au declanşat, miercuri, un protest spontan, în timp ce şeful instituţiei, Ilie Bolojan, făcea declaraţii despre măsurile de reorganizare a instituţiei. Protestatarii i-au atras atenţia lui Bolojan că ”preşedinţia Senatului, ca toate funcţiile acestea, sunt efemere”. Bolojan a mers lângă protestatari pentru a discuta cu ei, spunând: ”Vor fi concursuri corecte şi cei care stăpânesc meserie le vor câştiga. Sinecurile politice se vor încheia”. El a fost huiduit de angajaţii nemulţumiţi.

