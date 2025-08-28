Victor Ponta: „Guvernul nu are cunoștințele și înțelegerea pentru a stabili o relație eficientă cu Administrația Trump” INTERVIU

Victor Ponta (52 de ani), premier al României în perioada mai 2012 - noiembrie 2015, a vorbit în cadrul unui scurt interviu pentru Ziare.com despre subiectul momentului la nivel internațional, eforturile de pace ale SUA, în cazul conflictului ruso-ucrainean.

În ultimul deceniu, fostul candidat la prezidențiale în două rânduri (2014 și 2025) s-a remarcat ca o figură critică în special la adresa președinției lui Klaus Iohannis, dar și a unor partide precum USR și PNL. Politicianul, exclus din PSD în martie, anul curent, în contextul depunerii candidaturii pentru Palatul Cotroceni, analizează cele mai importante evenimente din politica internă, dar și externă, în calitate de deputat neafiliat. El a fost ales pe listele „social-democraților”, anul trecut.

Ponta se arată nemulțumit de modul în care diplomația română gestionează relația cu actorii momentului, la nivel global. Important de amintit faptul că ministrul de Externe, Oana Țoiu (USR), a declarat pe 19 iulie: „România trebuie să facă trecerea de la a ajuta Ucraina să reziste la a ajuta Ucraina să câștige războiul”. Însă, pe 18 august, liderii europeni și secretarul general NATO au salutat inițiativa de pace a președintelui SUA, de la Casa Albă.

Astfel, Ponta remarcă o nesincronizare a diplomaților din România cu realitățile de pe scena politică internațională. În plus, fostul premier crede că guvernanții ar trebui să aibă mai multă inițiativă și să inițieze legături directe cu jucătorii mari de pe glob, în beneficiul țării noastre. Totodată, fostul candidat la prezidențiale remarcă faptul că unii oficiali români repetă mecanic discursul lui Zelenski, în condițiile în care liderii de la Kiev nu consideră Bucureștiul „un partener semnificativ”.

Victor Ponta: „Noul ministru de Externe al României nu își coordonează pozițiile publice nici cu SUA, nici măcar cu țările europene”

- Ziare.com (Andi Miron): Cum credeți că va evolua discursul oficialilor de la București, pe subiectul „Ucraina”? Va continua președintele, ministrul de Externe să se modeleze după șefii de la UE sau își vor menține punctul de vedere ferm „anti-Rusia”?

- Victor Ponta (fost premier al României): Din păcate, noul ministru de Externe al României nu își coordonează pozițiile publice nici cu SUA, nici măcar cu țările europene. Susține doar necondiționat pozițiile președinților din Ucraina și Moldova, ceea ce este neuzual pentru un ministru al României.

- Ziare.com: În ce măsură mai poate spera România la o reîncălzire a relațiilor cu SUA?

- Victor Ponta: Noua administrație de la București nu are în acest moment cunoștințele și înțelegerea necesară pentru a stabili o relație eficientă cu Administrația Trump.

- Ziare.com: Care ar trebui să fie abordarea Guvernului de la București în relația cu marile puteri din est, Rusia și cu China, din punct de vedere diplomatic? Sunt necesare canale de comunicare directă cu aceste țări?

- Victor Ponta: România nu poate și nu trebuie să aibă relații cu Rusia în afara celor stabilite la nivelul UE. România trebuie să își relanseze relațiile politice și economice cu China, în sensul parteneriatului strategic dintre UE și China, dar și al relațiilor bilaterale tradiționale.

- Ziare.com: Recent a fost dezvăluit faptul că România ajunge la cel de-al 23-lea pachet de ajutor pentru Ucraina. Guvernele de la București au contribuit și cu ajutor umanitar, cu sisteme de apărare, și totodată, ar fi și un important furnizor de arme și de muniții. După aproape patru ani de conflict la graniță, cu ce va rămâne România, de fapt, în urma acestui război?

- Victor Ponta: În urma conflictului provocat de invazia Rusiei în Ucraina, România rămâne, din păcate, cu o amenințare militară permanentă din partea Rusiei, cheltuieli semnificative și o societate internă divizată asupra sprijinului acordat Ucrainei. Din păcate, nu cred că guvernul ucrainean consideră România un partener semnificativ.

