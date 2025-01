Victor Ponta anunță că se luptă cu sistemul: "Mi-au luat doctoratul, mi l-au dat înapoi, m-au dat afară din partid, m-au luat înapoi"

Fostul premier Victor Ponta a lansat s-a lansat într-un atac dur la adresa colegilor săi de partid care, în opinia sa, au condus defectuos România în ultimii 10 ani, sub conducerea lui Klaus Iohannis.

Într-un discurs în cadrul unei emisiuni, la România TV, Ponta a declarat că intră din nou în viața politică și că nu va da înapoi în lupta împotriva unui sistem pe care îl consideră „ticălos”.

„Mi-au făcut dosare, am fost achitat în toate. Mi-au luat doctoratul, mi l-au dat înapoi, m-au dat afară din partid, m-au luat înapoi. Eu am fost aici, nu am dezertat. Eu am putut să vorbesc, mulți oameni care au suferit nu au avut acest privilegiu de a fi cunoscuți și a vorbi”, a declarat fostul premier, subliniind că a trecut printr-un „deșert” politic și că nu va renunța la lupta sa.

Ponta a criticat în termeni fermi politica externă a regimului, acuzând politicienii că au trădat poporul român prin „plecăciunea în fața puterilor străine”. El a punctat că cei aflați la putere nu au avut curajul să iasă în fața cetățenilor.

“Așa pot să-mi explic ce am văzut cu trei zile în urmă, ziua în care pentru prima dată nu au mai ieșit cârmuitorii țării pe stradă deloc pentru că nu mai puteau, pentru că oamenii au zis ajunge. Văd doar o rezistență a sistemului și băgat pumnul în gură.

Gata cu conservele care ne-au vândut în ultimii ani! Cum au dat tezaurul unui muzeu din Olanda și au spus >. Cum au ajuns acolo? Cum e posibil acest lucru? Ce o să mai trimită în străinătate, Carpații, Marea Neagră, ce o să mai trimită?”, a afirmat Ponta, arătându-se revoltat de modul în care resursele și simbolurile naționale au fost tratate de regimul actual.

