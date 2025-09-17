Victor Ponta are în plan un nou proiect politic: „Sunt foarte mulți oameni care vor să voteze pe cineva normal la cap într-o lume care a cam înnebunit”

Fostul premier Victor Ponta a anunțat, într-o intervenție la Aleph News, că pregătește lansarea unei noi formațiuni politice, la câteva luni după ce s-a clasat pe locul trei în alegerile prezidențiale din luna mai.

Întrebat despre intenția de a-și crea un partid după episodul PRO România, Ponta a confirmat că are în plan o nouă organizație politică, care se va adresa românilor „care doresc să se simtă cu adevărat reprezentați și care aspiră la normalitate”.

Fostul lider PSD a făcut aluzie și la situația dificilă a partidului pe care l-a condus: „PSD s-a prăbușit în sondaje, înregistrând cel mai slab scor din istoria sa. Dacă PSD rămâne prizonierul actual, da, categoric da. E necesară o schimbare, dacă nu o fac eu… sigur, nu plec nicăieri. Sunt foarte mulți oameni care vor să voteze pe cineva care să-i reprezinte și să fie și normal la cap, într-o lume care a cam înnebunit”, a spus acesta.

În aceeași intervenție, Victor Ponta a comentat și rivalitatea dintre Titus Corlățean și Sorin Grindeanu la conducerea PSD: „Dacă ar fi congresul corect, Corlățean l-ar bate foarte tare pe Grindeanu. L-ar bate toți pesediștii, vorbesc cu ei”.

Victor Ponta a negat totodată zvonurile conform cărora ar fi implicat în candidatura lui Corlățean: „Aș vrea să fiu, dar nu sunt în spatele lui”, a afirmat fostul premier.

