Ponta atacă actuala conducere a PSD: ”Cu Sorin Grindeanu, va rămâne la 10-14%”

Autor: Ema Petrescu
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 13:41
95 citiri
Ponta atacă actuala conducere a PSD: ”Cu Sorin Grindeanu, va rămâne la 10-14%”
Sorin Grindeanu (stânga) și Victor Ponta (dreapta) FOTO Hepta

Fostul premier Victor Ponta a lansat un atac la adresa actualei conduceri a PSD, susținând că, până recent, partidul din care a făcut parte a fost singurul puternic.

Ponta a criticat, într-un interviu pentru Gândul, situația în care a ajuns PSD-ul pe scena politică, spunând că, dacă în trecut partidul reușea să se ridice după ce cădea, acum sistemul nu mai vrea partide care să se uite la electorat.

”Aici lucrurile pentru mine sunt clare. Dom’le, PSD a fost din 1990 până de curând, până acum, până anul ăsta, a fost singurul partid. Dom’le, partidul ăla, cu structuri, cu oameni, cu nu știu ce. Cădea, iar se ridica, îl băga la pușcărie pe Năstase, venea Dragnea. Sistemul nu vrea partide, că partidele încep să se uite la electorat. Eu eram mai îngrijorat dacă pierd voturi decât dacă se supără Macronul de pe vremea aia sau Bruxelles. La aia cu Dragnea s-au speriat cel mai tare. Că Dragnea a luat 45%, trăia lumea bine după măsurile Guvernului Ponta, Dragnea a venit cu naționalismul, s-au speriat. Puf, l-au omorât pe Dragnea. A venit Viorica Dăncilă, după aia a venit Marcel Ciolacu care îi mai ducea cu vorba, mai făcea și d-alea, mai se… După care a venit Grindeanu, care zice ”Ziceți, dom’le, ce trebuie să facem și facem”. ”Băi, uite, noi am vrea un PSD cuminte, la 10–12%, poate 14%, maxim. E mult 14%. Mai taie, mai taie. 12%”. ”Așa facem!” (...) Cum să nu pierzi voturi la AUR când tu iei măsuri împotriva alegătorilor tăi?!”, a declarat fostul premier.

Întrebat dacă se va implica în bătălia politică din toamnă, Ponta a răspuns că, fiind exclus din PSD, nu poate și a ținut să sublinieze că, sub actuala conducere, partidul va rămâne la următoarele alegeri parlamentare la cel mult 14%.

”N-am cum, că sunt exclus. Nu am voie să trec prin față. Nu era normal să mă excludă Sorin Grindeanu, pentru care am fost eu exclus din PSD? E o siguranță că, cu echipa actuală, cu Sorin Grindeanu, PSD-ul va rămâne la 10, 12, 14%”, a răspuns fostul premier.

De ce nu face PSD congres. „S-au văzut cu o parte importantă a electoratului plecată spre AUR”
De ce nu face PSD congres. „S-au văzut cu o parte importantă a electoratului plecată spre AUR”
Sunt lupte interne în Partidul Social Democrat înainte de definitivarea conducerii, care este interimară încă din luna mai, după demisia lui Marcel Ciolacu. Congresul, așteptat pentru...
Topul deputaților chiulangii. Zeci de aleși au lipsit de la ședințele Parlamentului, în prima jumătate a anului. Cine conduce clasamentul
Topul deputaților chiulangii. Zeci de aleși au lipsit de la ședințele Parlamentului, în prima jumătate a anului. Cine conduce clasamentul
Peste 70 de deputați au lipsit cel puțin o dată de la ședințele Camerei în 2025, adunând în total nu mai puțin de 216 absențe. Potrivit noului regulament al Camerei Deputaților, celor...
#Victor Ponta, #atac PSD, #Sorin Grindeanu , #stiri Victor Ponta
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Tanarul care a lovit un livrator in Bucuresti a declarat ca are "sange pur" si nu poate respira acelasi aer cu "subumanii astia"
a1.ro
Imaginea rara cu Irina Columbeanu alaturi de mama si matusa ei. Cum s-au filmat cele trei
DigiSport.ro
Lovitura "de milioane" pregatita de Simona Halep, dupa ce "s-a simtit umilita"! Americanii au facut anuntul

Ep. 138 - Nicusor Dan s-a băgat în seamă cu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ponta atacă actuala conducere a PSD: ”Cu Sorin Grindeanu, va rămâne la 10-14%”
  2. Radu Mihaiu spune că USR acceptă un candidat comun cu PSD și PNL la Primăria Capitalei, pe Cătălin Drulă
  3. Lider AUR, atac la instituțiile statului. Vrea desființarea CCR: "A devenit doar un instrument de cenzură"
  4. Dosarul alegerilor anulate: există proba implicării Rusiei
  5. Călin Georgescu spune că acuzatorii lui „și-au vândut sufletul și țara pentru o mână de arginți”. Le cere să demonstreze faptele pentru care este cercetat nu sunt false
  6. Premierul Ilie Bolojan și președintele Parlamentului de la Chișinău, întâlnire pentru sprijinul integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană
  7. Călin Georgescu trebuie să se prezinte astăzi în fața polițiștilor, după ce magistrații au amânat judecarea dosarului în care riscă până la 3 ani de închisoare
  8. Radu Banciu, atac fără menajamente la liderii suveraniști Călin Georgescu și George Simion: "Un personaj odios, primitiv și prostul absolut"
  9. Adrian Năstase, revoltat de declarațiile președintelui României. "Este posibil ca, o vreme, Nicușor Dan să fi fost plecat din țară"
  10. Cum explică Nicușor Dan creșterea AUR din sondaje: "Este și o influență continuă a Rusiei, care amplifică toate nemulțumirile sociale uneori cu date false"