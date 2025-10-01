Ponta atacă actuala conducere a PSD: ”Cu Sorin Grindeanu, va rămâne la 10-14%”

Fostul premier Victor Ponta a lansat un atac la adresa actualei conduceri a PSD, susținând că, până recent, partidul din care a făcut parte a fost singurul puternic.

Ponta a criticat, într-un interviu pentru Gândul, situația în care a ajuns PSD-ul pe scena politică, spunând că, dacă în trecut partidul reușea să se ridice după ce cădea, acum sistemul nu mai vrea partide care să se uite la electorat.

”Aici lucrurile pentru mine sunt clare. Dom’le, PSD a fost din 1990 până de curând, până acum, până anul ăsta, a fost singurul partid. Dom’le, partidul ăla, cu structuri, cu oameni, cu nu știu ce. Cădea, iar se ridica, îl băga la pușcărie pe Năstase, venea Dragnea. Sistemul nu vrea partide, că partidele încep să se uite la electorat. Eu eram mai îngrijorat dacă pierd voturi decât dacă se supără Macronul de pe vremea aia sau Bruxelles. La aia cu Dragnea s-au speriat cel mai tare. Că Dragnea a luat 45%, trăia lumea bine după măsurile Guvernului Ponta, Dragnea a venit cu naționalismul, s-au speriat. Puf, l-au omorât pe Dragnea. A venit Viorica Dăncilă, după aia a venit Marcel Ciolacu care îi mai ducea cu vorba, mai făcea și d-alea, mai se… După care a venit Grindeanu, care zice ”Ziceți, dom’le, ce trebuie să facem și facem”. ”Băi, uite, noi am vrea un PSD cuminte, la 10–12%, poate 14%, maxim. E mult 14%. Mai taie, mai taie. 12%”. ”Așa facem!” (...) Cum să nu pierzi voturi la AUR când tu iei măsuri împotriva alegătorilor tăi?!”, a declarat fostul premier.

Întrebat dacă se va implica în bătălia politică din toamnă, Ponta a răspuns că, fiind exclus din PSD, nu poate și a ținut să sublinieze că, sub actuala conducere, partidul va rămâne la următoarele alegeri parlamentare la cel mult 14%.

”N-am cum, că sunt exclus. Nu am voie să trec prin față. Nu era normal să mă excludă Sorin Grindeanu, pentru care am fost eu exclus din PSD? E o siguranță că, cu echipa actuală, cu Sorin Grindeanu, PSD-ul va rămâne la 10, 12, 14%”, a răspuns fostul premier.

