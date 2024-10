Ce le promite Ponta rromilor ca sa il sustina la prezidentiale

Prim-ministrul Victor Ponta a declarat duminica, la Bistrita, ca cea mai eficienta metoda de integrare a comunitatii rrome, in opinia sa, este sa ii convinga pe reprezentantii acesteia sa isi trimita copiii la scoala.

Ponta a raspuns astfel unei intrebari venite din partea unui jurnalist, referitoare la conditiile protocolului de colaborare pe care UNPR il va semna cu Partidul Alianta Democrata a Romilor (PADR), in vederea sprijinirii candidaturii sale la alegerile prezidentiale din luna noiembrie.

"Daca ma intrebati strict despre rromi, eu cred ca cel mai eficient lucru pe care putem sa-l facem pentru integrarea rromilor este sa ii convingem, sa facilitam accesul copiilor lor la scoala. Orice alta masura nu stiu cat de eficienta este, dar daca reusim sa-i convingem pe parinti sa duca copiii la scoala, daca spunem ca beneficiaza familiile de diverse tipuri de ajutor cu conditia sa mearga copilul la scoala...

Ganditi-va, va rog frumos, ca un copil de orice etnie, daca merge la scoala, are o sansa de o suta de ori mai mare decat altul care nu merge la scoala sa se integreze in societate si sa aiba o viata normala", a explicat premierul.

Victor Ponta a dat asigurari ca se vor face in continuare eforturi din partea Guvernului pentru o mai buna integrare a tuturor comunitatilor defavorizate, atat cu fonduri publice, cat si cu fonduri europene, dand ca exemplu in acest sens dublarea alocatiei pentru copiii care provin din familii cu venituri reduse sau din sistemul de protectie al statului, masura ce va fi adoptata in sedinta de miercuri a Executivului.

Prim-ministrul a efectuat, duminica, o vizita in Bistrita, ocazie cu care a participat la slujba de sfintire a bisericii greco-catolice "Buna Vestire", a avut o intalnire cu managementul companiei Leoni si a inaugurat noul sediu al RAR Bistrita-Nasaud.

Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei (UNPR) va incheia luni un protocol de colaborare cu PADR privind sustinerea candidaturii lui Victor Ponta la alegerile prezidentiale.

Conform unui comunicat de presa al UNPR, protocolul va fi semnat la sediul uniunii de catre secretarul general al formatiunii, Neculai Ontanu, delegat in acest sens de catre presedintele UNPR, vicepremierul Gabriel Oprea, iar din partea PADR, de liderul Dorin Cioaba.

