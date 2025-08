Ce spune Victor Ponta de gratierea lui Gica Popescu si Viorel Hrebenciuc

Premierul Victor Ponta a declarat ca, in cazul in care va ajunge presedintele Romaniei, il va gratia pe fostul fotbalist Gica Popescu, daca va exista o cerere in acest sens. In schimb, nu acelasi lucru poate spune despre cei condamnati pentru coruptie.

"Am spus foarte clar. Stiti, 'serviciul roman de propaganda si dezinformare' este cel mai eficient serviciu din Romania, mai eficient decat SRI, SIE, ca sunt aceiasi. Turcescu, Tapalaga, toata gasca care de 10 ani ne mint, ne pacalesc: 'vine Ponta si gratiaza coruptii'.

Va mai spun inca o data. Nu voi gratia, mai ales ca gratierea este un drept individual al presedintelui, nu voi gratia niciodata o persoana condamnata pentru infractiuni cu violenta, omor, talharie, viol, si pentru infractiuni de coruptie", a declarat premierul, la Romania TV.

Ponta a adaugat ca, pe de alta parte, nici nu va face precum candidatul ACL, Klaus Iohannis, care sustine ca nu o sa gratieze niciodata pe nimeni.

"De ce? Tocmai am semnat, stiti ca toate decretele de gratiere ale presedintelui trebuie contrasemnate de primul-ministru. Cred ca in fiecare saptamana, si domnul Basescu zicea ca nu gratieaza pe nimeni, imi trimite decrete. Le-am verificat, sincer sunt intemeiate. Oameni care, nu mai stiu, era o femeie care nu stiu ce a facut, a rupt un gard si a primit trei ani cu executare. Sigur ca am semnat gratiere.

Gica Popescu, da, il voi gratia. Daca voi fi presedinte si Gica Popescu face cerere de gratiere, as semna-o", a spus premierul, intrebat daca-l va gratia pe Viorel Hrebenciuc in cazul in care va ajunge presedinte si acesta ar fi condamnat.

