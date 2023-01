Ponta, gata sa organizeze referendum pentru monarhie: Nu vine regele sa ne ia tara

Premierul Victor Ponta a afirmat sambata, la Curtea de Arges, ca daca va fi ales presedinte va aduce in discutia publica chestiunea formei de guvernamant, neexcluzand nici posibilitatea organizarii unui referendum.

"Daca voi fi presedinte, voi fi acel presedinte care va supune in discutia publica, pentru prima data in mod serios, si daca va exista o miscare publica in acest sens, chiar unui referendum, forma de guvernamant. Cred ca nu mai suntem in anii '90, cand ne temeam ca vine regele sa ne ia tara. Cred ca exista deja o discutie serioasa in societatea romaneasca si ca, dupa ce scapam de tot felul de dezbateri politice sterile, o dezbatere serioasa si, pana la urma, o expresie a opiniei publice asupra formei de guvernamant trebuie facuta de catre cel care va fi presedintele Romaniei", a spus Victor Ponta.

Ponta, la intalnirea cu regele Juan Carlos: Social-democratii prefera monarhia decat un presedinte

El a adaugat ca are o relatie foarte buna cu Casa Regala a Romaniei si recunoaste rolul important pe care monarhia l-a avut in istoria tarii.

"Si in opozitie, si de cand am devenit prim-ministru, am avut la nivel institutional o relatie, pe care eu o socotesc extrem de pozitiva, cu Casa Regala. De altfel, sunt foarte mandru ca in 2011 (...) am reusit acel moment istoric, acela in care regele Mihai a vorbit in fata Parlamentului Romaniei dupa, cred, 65 de ani. A fost un moment de recunoastere a valorilor noastre nationale si m-am bucurat foarte tare.

Ads

Dupa 2012, de fiecare data am aratat respectul cuvenit si am avut o relatie extrem de buna cu Casa Regala si de fiecare data am recunoscut rolul fundamental pe care monarhia, alaturi de biserica, alaturi de armata romana, l-au avut in ceea ce inseamna fiinta nationala si statul roman", a spus Ponta.

Gafa a premierului: Ponta se lauda ca a luat masa cu regele Mihai, regele e in Elvetia

Premierul Victor Ponta a participat sambata, la Manastirea Curtea de Arges, la ceremonia militara si religioasa de comemorare a 100 de ani de la moartea regelui Carol I. Programul vizitei in judetul Arges a mai inclus o intalnire cu conducerea administrativa si sindicatele de la Dacia si dezvelirea unei placi aniversare la Spitalul Municipal din Curtea de Arges.

Monarhia are mai multi adepti, dar si mai multi romani impotriva - sondaj INSCOP

41% dintre romani ar vota pentru mentinerea republicii, 27,2% ar alege monarhia - INSCOP

Ads