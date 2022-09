Ponta nu vrea la Cotroceni, dar sustine un candidat comun cu PSD si ALDE. De ce n-ar avea sanse "antipaticul" Teodorovici

Dupa ce a lasat de inteles acum o saptamana ca ar avea de gand sa candideze la prezidentiale la iarna, Victor Ponta a revenit asupra ideii si a negat aceasta intentie.

"Trebuie sa ai un partid mare ca sa te bati la alegerile prezidentiale. Pro Romania e un start-up. M-am grabit in 2015. De ce sa ma grabesc a doua oara? Sa fii presedintele unei tari presupune maturitate. Experienta de viata conteaza foarte mult", a declarat Victor Ponta, sambata seara, la Romania TV.

Afirmatia de acum vine dupa ce pe 13 iunie, in momentul semnarii Acordului Politic National la Cotroceni, fostul premier altceva sugera. Iata declaratia sa de atunci:

"M-au certat oamenii azi ca de ce vin la Cotroceni, de ce vin la Iohannis... Le-am spus tuturor ca, uitandu-ma in Europa, va fi si un presedinte de centru-stanga si am venit aici sa pregatesc momentul".

Dupa ce presa a speculat o eventuala noua candidatura, liderul Pro Romania a venit cu o propunere concreta pentru coalitia PSD-LADE - un candidat comun pentru Cotroceni.

"Am zis ca mi-as dori ca la alegerile prezidentiale sa fie un candidat de centru-dreapta si un candidat de centru-stanga. Altfel, PSD singur nu intra in turul doi. Dl Tariceanu cu ALDE, la fel, nu intra in turul doi. Sunt constient ca nici Pro Romania. Este un partid mic, la inceput. (...) Ar fi pentru prima data.

In schimb, in partea dreapta au mai fost candidati. De exemplu dl Basescu, candidat al Aliantei D.A., au mai fost situatii. (...) Daca suntem in stare sa gasim un candidat sustinut de toti, are sanse sa intre in turul doi. Nu stiu daca va castiga sau nu, dar macar intra in turul doi si exista o competitie. Altfel, la toamna, lasam politica pentru altii", este pronosticul lui Ponta pentru prezidentialele din acest an, la care si-a anuntat candidatura presedintele Klaus Iohannis, insa in curand va fi anuntat si un candidat al aliantei USR-PLUS cu sanse de turul doi.

In acest context, Ponta are si un nume de propus.

"Trebuie sa fie o persoana care sa uneasca pe toata lumea si care sa aiba o imagine internationala foarte buna si o persoana mai putin radicala. (...) Noi am venit si cu o propunere: Sorin Cimpeanu.

Este foarte respectat si de ALDE, si de PSD. Este presedintele Agentiei Mondiale a Francofoniei, a fost ministru al Educatiei, rector, prim-ministru interimar, chiar dl Iohannis l-a numit, deci nu poti sa spui ca nu-i bun.

Nu inseamna ca daca nu-l vreti pe Cimpeanu, ne luam jucariile si am plecat. Faceti voi o propunere mai buna. (...) Daca reusim sa gasim o personalitate de centru, de centru-stanga s-ar putea sa intram in turul doi si daca dl presedinte pleaca la Bruxelles sunt sanse sa si castige acest candidat", a adaugat Ponta.

Cat despre ideea ca Eugen Teodorovici sa fie sustinut drept candidat PSD la prezidentiale, dupa ce acesta si-a anuntat ieri intentia de a candida, Ponta spune ca nu e o solutie cu sanse de reusita.

"Ministrul de Finante este un om antipatic, nepopular, dar care spune intotdeauna adevarul si are grija de camara. Daca vrei sa fii popular si vrei sa iei si voturi, nu te faci ministru de Finante. Asta e regula in toate tarile democratice.

In toate tarile democratice, ministrul de Finante este cel care zice: nu am bani. Eugen spune la toata lumea ca are, ceea ce este neadevarat, ca n-are", a comentat Victor Ponta.

