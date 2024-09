Victor Ponta, dezvăluiri despre candidatura la președinție, din 2014: ”Eu am fost convins că pierd”. Ce spune despre dezbaterea cu Klaus Iohannis

Fostul premier Victor Ponta, acum consilier al actualului prim-ministru, Marcel Ciolacu, a declarat sâmbătă, 7 septembrie, că i s-a închis imediat rana după ce a pierdut alegerile prezidenţiale în faţa lui Klaus Iohannis, în 2014. El a afirmat că a fost convins că nu are cum să câştige atunci funcţia şi l-a criticat pe actualul preşedinte, despre care a spus că nu participă decât la competiţiile care sunt aranjate în favoarea sa.

Întrebat, la Prima TV, dacă s-a închis rana după pierderea alegerilor din 2014, Victor Ponta a răspuns că acea rană s-a închis imediat, el fiind un tip sportiv, dar a recunoscut că a fost un şoc pentru el.

”Aia s-a închis imediat. Eu sunt un tip foarte sportiv. N-o să mă întâlnesc cu Iohannis pe terenul de golf, că el nu e sportiv. El nu joacă. Jucătorul de tenis, de golf, de table, de ce vrei, se confruntă cu adversarul. Ne batem, pierd, câştig. El nu participă la nicio competiţie niciodată, decât la alea care probabil sunt aranjate. Aş vrea să joc cu el pe terenul de golf, dar n-o să am şansa asta. Rana după înfrângere, da, s-a închis imediat”, a declarat Victor Ponta.

Totuşi, el a admis că a fost convins că nu va câştiga alegerile prezidenţiale: ”Eu am fost convins că pierd, că nu am cum să câştig. Încă de la început”.

Întrebat de ce a acceptat să candideze, Victor Ponta a răspuns că i s-a cerut de către colegii de partid.

”Pentru că am păţit cumva, cam cum a păţit şi acum Ciolacu: tot partidul s-a strâns şi a zis. Eu îl aveam, aşa scut de protecţie, pe Crin Antonescu. Şi de câte ori partidul venea şi zicea ”Victor, nu se poate, trebuie să candidăm”, eu ziceam ”băi, Crin e prietenul meu, nu candez contra lui””, a povestit Victor Ponta.

Totuşi, el şi-a amintit că a fost un moment când a crezut că va câştiga alegerile prezidenţiale, după o dezbatere între candidaţi.

”Mi s-a părut că a fost atât de slab la dezbatere... Eu am avut senzaţia boxerului ăla care n-are nicio şansă în faţa lui Mike Tyson, dar îl prinde, îi dă un pumn la nimerală şi l-a pus jos (...) ştiu că şi vorbeam cu cei apropiaţi, cred că îl bat, pentru că orice om normal, care îl vede că nu ştie nimic, că nu vrea să înveţe nimic, că n-are nicio legătură nici cu poporul, nici cu România, o să zică ”Bă, asta e! E Ponta, e arogant, e obraznic, dar totuşi se pricepe””, a mai afirmat Victor Ponta.

El s-a declarat totuși uimit că a câştigat Klaus Iohanis: ”A luat în primul tur 3 milioane de voturi şi în turul doi 6,5 milioane. Şi m-am gândit - băi, aş vrea şi eu să cunosc un om care a văzut dezbaterea şi a zis ”băi, ce îmi place de Iohannis!”. Nu există un asemenea om”.

