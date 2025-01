Victor Ponta ar candida la prezidențiale. Aluzii subtile că are nevoie de sprijinul unui partid: ”Nu cred că pot face eu ceva singur”

Victor Ponta a declarat că nu exclude o posibilă candidatură la alegerile prezidențiale din 2025, însă a pus o condiție. Mai exact, Ponta a transmis că ar avea nevoie de un proiect în care să creadă și că nu este ”candidat de profesie”.

Victor Ponta a declarat la România TV că decizia nu ar avea legătură cu calcule politice privind ceilalți adversari care ar intra în cursa electorală. De asemenea, a recunoscut că ”nu crede că poate face ceva singur”, indicând că ar avea nevoie de sprijinul unui partid în spate.

”Dacă voi intra eu sau nu în cursa electorală... nu are legătură cu alți candidați. Aș candida doar dacă aș fi convins de un proiect în care să cred. Politica este imprevizibilă, nimic nu este sigur sau definitiv. Lucrurile se pot schimba rapid, mai ales în acest domeniu. Pe de altă parte, nu îmi place să fac declarații pe care să le regret mai târziu. Acum 10 ani, eram prea tânăr și nepregătit. Când mă uit în urmă, îmi dau seama că am spus sau am făcut lucruri pe care nu le-aș repeta astăzi. Dacă voi candida, o voi face doar când voi avea convingerea că există un proiect real și benefic pentru România. Nu cred că pot face eu ceva singur”, a declarat Ponta.

Victor Ponta a adăugat că trebuie să aibă ”un scop clar” pentru a face pasul și și-a exprimat convingerea că, de această dată, vor fi numele unor candidați buni pe buletinele de vot.

”Nu candidez doar pentru că alții o fac. Fiecare trebuie să aibă un scop clar. Important este ca, atunci când începe procesul de selecție a candidaților, să existe opțiuni reale și valoroase. Mi-au spus mulți oameni: „Domnule, nu avem pe cine să votăm.” Eu cred că de această dată vor exista candidați buni, iar procesul va fi diferit. Vreau să am convingerea, față de acum 10 ani, că pot să ajut într-un proiect. Altfel nu candidez. Nu sunt candidat de profesie. Nu sunt candidat de profesie”.

