Ponta e convins că ar fi putut să devină președintele României. "Am pierdut și eu, au pierdut și ei." Fostul lider PSD lansează un nou program politic

Victor Ponta a anunțat că va lansa o nouă mișcare politică intitulată „România pe primul loc”, destinată persoanelor preocupate de zona economică și administrativă a statului. Politicianul a precizat că proiectul va fi lansat după 7 noiembrie, făcând o ironică referire la Revoluția Bolșevică.

Despre PSD, Ponta a spus că speră ca social-democrații să se concentreze mai mult pe binele cetățenilor și a afirmat că, dacă ar fi beneficiat de susținerea partidului, ar fi câștigat alegerile prezidențiale.

Invitat la emisiunea lui Marius Tucă de la Gândul.ro, Victor Ponta a vorbit despre programul politic la care a lucrat în ultima perioadă.

„Am lucrat și lansez o platformă politică, România pe primul loc, pe care vreau să o considerăm o chestie nu neapărat de partid politic, o mișcare politică, o mișcare în care niște oameni care au de zis niște lucruri în zona economică și de administrare a statului. Nu o să ne ocupăm de toate. Cu siguranță atunci când se vor apropia alegerile… După 7 noiembrie. Revoluția Bolșevică a fost în 7 noiembrie.

Eu am sperat, și sper în continuare că, la un moment dat, totuși, partidul din care provin o să zic că ”bă, hai să rupem lanțurile, hai să ne ocupăm de oameni”. Nu vreau neapărat să mă întorc în PSD, că nu trebuie eu să salvez PSD-ul. Vreau să am o relație mai mult decât normală. Eu trăiesc cu impresia, poate fi o iluzie sau poate nu, - rămâne fiecare punctul lui de vedere, - că, dacă PSD, anul ăsta, mă susținea, eram ales președinte al României. Este o chestie apropo de viitor. Este legată de faptul că am pierdut și eu, au pierdut și ei…”, a explicat politicianul.

