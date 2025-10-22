Ponta e convins că ar fi putut să devină președintele României. "Am pierdut și eu, au pierdut și ei." Fostul lider PSD lansează un nou program politic

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 10:04
Ponta e convins că ar fi putut să devină președintele României. "Am pierdut și eu, au pierdut și ei." Fostul lider PSD lansează un nou program politic
Victor Ponta anunță lansarea unui nou proiect FOTO Hepta

Victor Ponta a anunțat că va lansa o nouă mișcare politică intitulată „România pe primul loc”, destinată persoanelor preocupate de zona economică și administrativă a statului. Politicianul a precizat că proiectul va fi lansat după 7 noiembrie, făcând o ironică referire la Revoluția Bolșevică.

Despre PSD, Ponta a spus că speră ca social-democrații să se concentreze mai mult pe binele cetățenilor și a afirmat că, dacă ar fi beneficiat de susținerea partidului, ar fi câștigat alegerile prezidențiale.

Invitat la emisiunea lui Marius Tucă de la Gândul.ro, Victor Ponta a vorbit despre programul politic la care a lucrat în ultima perioadă.

„Am lucrat și lansez o platformă politică, România pe primul loc, pe care vreau să o considerăm o chestie nu neapărat de partid politic, o mișcare politică, o mișcare în care niște oameni care au de zis niște lucruri în zona economică și de administrare a statului. Nu o să ne ocupăm de toate. Cu siguranță atunci când se vor apropia alegerile… După 7 noiembrie. Revoluția Bolșevică a fost în 7 noiembrie.

Eu am sperat, și sper în continuare că, la un moment dat, totuși, partidul din care provin o să zic că ”bă, hai să rupem lanțurile, hai să ne ocupăm de oameni”. Nu vreau neapărat să mă întorc în PSD, că nu trebuie eu să salvez PSD-ul. Vreau să am o relație mai mult decât normală. Eu trăiesc cu impresia, poate fi o iluzie sau poate nu, - rămâne fiecare punctul lui de vedere, - că, dacă PSD, anul ăsta, mă susținea, eram ales președinte al României. Este o chestie apropo de viitor. Este legată de faptul că am pierdut și eu, au pierdut și ei…”, a explicat politicianul.

Ep. 146 - Rusia atac asupra României

