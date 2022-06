De ce l-au subestimat pe Basescu? (Opinii)

Victor Ponta, Crin Antonescu si Dan Voiculescu au pus la punct ceea ce au considerat a fi crima perfecta, insa au neglijat un amanunt: sa ingroape mortul.

Incredintati ca cele 1.500 de persoane care au cerut asta iarna in strada demisia Guvernului si pe cine l-a facut sunt un esantion reprezentativ, s-au amagit ca, daca ceva nu merge conform planului, milioane de romani vor navali in piete si se vor transforma ad-hoc in membri de partid.

De asemenea, si-au mai spus ca dorinta lor de a-l izola pe Traian Basescu rezoneaza cu un curent european. Adica sefii cancelariilor, care s-au uitat la stiri la Antena 3 si l-au vazut pe presedintele roman cu mana intinsa dupa emotiile fratesti ale colegilor de esalon, vor inchide ochii la rezectia atributiilor unor institutii menite sa vegheze la respectarea legii.

Si in final, dar la fel de important, si-au imaginat ca presedintele, vazandu-se cu barbatia institutionala jumulita, nu va reactiona, va cadea intr-o depresie din care va mai iesi peste cativa ani, cand ii va aduce ofiterul de cart (Boc, cine altul?) un ceai de sunatoare.

Combinate cu iluzia ca tovarasii de familii politice vor sari in ajutor, daca se trezeste inadecvata de Merkel sa tipureasca, toate aceste elemente au dus la situatia din prezent: seful Comisiei Europene l-a chemat la el pe Victor Ponta, a rupt din carnetel o foaie de parcurs imediata cu 11 puncte si l-a invitat sa mediteze la ele.

Fara indoiala ca amestecul lui Jose Barroso este uluitor, greu de inghitit, de neacceptat intr-un continent al democratiilor unde principiul subsidiaritatii nu e doar o vorba goala. Dar situatiile speciale cer masuri pe masura.

Asa ca CE a considerat ca romanilor trebuie sa le dai indicatii pe intelesul lor, pentru ca altfel nu pricep.

Sunt, desigur, enervat de indrazneala lui Barroso, dar si mai enervat sunt din cauza faptului ca am ajuns in halul acesta, ca suntem ultimii canibali, ca vom intra in istorie cu stampila de smecheri si increzuti.

Si mincinosi - sa tinem minte interventia lui Crin Antonescu de la pupitru, care a afirmat ca o asemenea hartiuta nu exista, ca nu e posibil asa ceva.

Asa e, nu e posibil - dincolo de cateva scapari de picior in vechea sa viata de politician, trebuie sa remarc totusi un discurs foarte bun, primul care s-a ridicat la nivelul unui cuvant de sef de stat, in scurta intromisiune a domnului Antonescu la Cotroceni: demn, concis, fara echivoc, sobru. Dar la fel de incalificabila este minciuna sa.

Fireste ca unii ar putea remarca o fractura logica: daca Europa n-a sarit, in realitate, in ajutorul lui Traian Basescu, de ce am spus ca a fost subestimat, sugerand ca el este papusarul acestui circ?

Pentru ca nu este nicio eroare de judecata. Ci o estimare gresita a capacitatii presedintelui de a indica Europei, public sau la telefon, unde sa se uite ca sa constate singura ca, in Romania, institutiile cele mai importante ale consolidarii democratiei au fost confiscate in numele vointei de putere.

Baietii aia nu-s imbecili. Nu se informeaza din presa de la Bucuresti, ci prin ambasadorii lor, care au ca prima sursa nu stirile, ci legile. Publice, daca avea cineva vreun dubiu. Urmeaza, tot ca sursa credibila, maniera romanilor de a arunca praf in ochi, de a ascunde gunoiul sub pres.

Avem pe noi un mecanism de monitorizare care nu inseamna altceva decat ca, dupa parerea lor, nu suntem suta la suta frecventabili. Iar zilele pe care le traim o demonstreaza.

