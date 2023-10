Ponta, despre protestatarii din Piata Universitatii: Nu il vor vota nici pe Crin, nici pe mine

Prim-ministrul Victor Ponta a spus, miercuri seara, ca protestatarii din Piata Universitatii, care sunt impotriva proiectului de la Rosia Montana, nu il vor vota pe liderul liberal Crin Antonescu, dar nici pe el sau pe vreun alt politician aflat la conducere sau care s-a exprimat in privinta exploatarii.

Premierul a fost intrebat daca protestatarii il vot vota pe presedintele PNL la alegerile prezidentiale, din moment ce acesta s-a declarat impotriva proiectului de la Rosia Montana.

"Nu cred ca cei din Piata o sa il voteze pe Crin ca e impotriva proiectului. Nu o sa il voteze nici pe Crin, nici pe mine, nici pe Basescu, nici pe Dragnea", a explicat Ponta, intr-o emisiune la Romania Tv.

Totodata, presedintele PSD a afirmat ca optiunea sa in privinta exploatarii de la Rosia Montana este clara: "Sa ne exploatam resursele, sa fim independenti energetic. Daca cei din piata au alta solutie...".

De asemenea, invitat in emisiune, vicepremierul liberal Daniel Chitoiu a spus ca pozitia PNL este de a vota impotriva proiectului, iar presedintele PC Daniel Constantin a afirmat ca cei din partidul sau nu au nicio pozitie: "Corect este ca fiecare parlamentar sa voteze cum crede de cuviinta".

Ads

Se anunta noi proteste fata de proiectul Rosia Montana. Vezi ziua si traseul

Protestele din Piata Universitatii fata de proiectul de la Rosia Montana au inceput in urma cu mai mult de o luna, iar manifestantii promit ca se vor aduna in continuare in centrul Capitalei, pentru a protesta fata de exploatarea miniera a aurului din Muntii Apuseni. Astfel, ei au anuntat pe Facebook ca duminica, 6 octombrie, va fi organizat un nou protest laBucuresti.

De data aceasta, potrivit anuntului, multimea se va aduna in cartierul Militari, pe strada Rosia Montana, in apropiere de statia de metrou Gorjului. De aici, protestatarii vor pleca in mars spre centrul Bucurestiului. Pe drum, multimea va trece si prin dreptul palatului Cotroceni.

Despre Schengen: Rromii vor fi la Paris si daca nu intram in Schengen

Ads

Prim-ministrul a abordat si subiectul aderarii Romaniei la spatiul Schengen si, in context, opozitia politicienilor francezi, in frunte cu premierul Jean-Marc Ayrault, fata de aceasta masura. Ponta este de parere ca principalul motiv de neintetelegere dintre cele doua tari - rromii de pe strazile oraselor franceze - nu isi va gasi rezolvarea nici daca tara noastra ramane in afara spatiului de libera circulatie.

"Rromii vor fi la Paris si daca Romania nu intra in spatiul Schengen", a afirmat premierul.

Premierul francez: I-am spus lui Ponta de doua ori ca Romania nu intra in Schengen

Premierul francez Jean-Marc Ayrault a intervenit in dezbaterile din ultimele zile declansate de ministrul sau de Interne cu privire la minoritatea rroma si aderarea Romaniei la zona de libera circulatie Schengen, precizand ca intre cele doua chestiuni nu exista nicio legatura si ca premierul roman a fost informat in doua randuri ca tara noastra nu va adera la Schengen.

Ponta despre sustinerea Frantei pentru Schengen: Sa nu ne foloseasca in bataliile lor interne

Prim-ministrul roman i-a raspuns omologului sau francez.

"Sa nu ne foloseasca in bataliile lor interne", a spus Ponta, subliniind ca strategia pentru integrare a rromilor "o facem", la fel ca si "pedepsirea tututor romanilor care comit infractiuni in strainatate".

Ads