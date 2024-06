Ponta: In afara de Antonescu, toti liderii liberali din tara vor USL (Video)

Premierul Victor Ponta a comentat evolutiile din PNL, spunand ca liderul liberal, Crin Antonescu, e singurul care nu-si doreste USL, fiind acum prieten acum cu Udrea si Blaga.

"In afara de domnul Crin Antonescu, cam toti liberalii din tara vor USL", a spus premierul Victor Ponta, aflat in campanie electorala la Arad, sugerand ca in campanie a vorbit cu multi lideri liberali, din tara, dar si cu Calin Popescu Tariceanu, care i-au spus ca vor in continuare in USL.

"Acum doi ani am spus oamenilor la Arad, tot de pe aceasta scena, ca Udrea, Emil Boc, Blaga sunt rai. Acum domnul Antonescu e prieten cu Udrea si fac motiune. Eu nu pot sa inteleg acest lucru. Nu poti sa te razgandesti fara sa dai o explicatie", a spus Victor Ponta si a adaugat ca "proiectul politic USL trebuie dus pana la capat".

"Sper ca mintile PNL inteleg ca am inceput un proiect politic, USL, in care lumea are inca incredere si pe care trebuie sa il ducem pana la capat", a spus premierul.

Joi, Calin Popescu Tariceanu, demisionat in februarie din PNL, dupa decizia partidului de a iesi de la guvernare si din USL, a anuntat ca a accepta invitatia unor liberali din organizatoa PNL Satu Mare de a se reinscrie in PNL.

El a anuntat ca proiectul sau politic, de a convinge PNL sa revina in USL si la guvernare, nu s-a schimbat.

Presedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat imediat ca fostul liberal este un "fugar decazut, o sluga a PSD", ca acesta nu poate cere un congres al PNL, si ca partidul se va ocupa de reinscrierea acestuia in partid dupa alegeri.