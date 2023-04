Ponta, referitor la Kovesi: Cu o singura miscare am inchis un an de propaganda politica

Premierul Victor Ponta a explicat, luni seara, ca, prin propunerea ca Laura Codruta Kovesi sa conduca DNA, a reusit sa inchida "un an de zile de propaganda politica". "Antonescu nu mi-a propus pe nimeni", a subliniat Ponta.

"Pentru mine a fost esential ca printr-o singura miscare, printr-o singura numire, a doamnei Kovesi, am inchis intr-o zi, intr-o ora, un an de zile de propaganda politica", a declarat premierul, facand referire la acuzatiile Opozitiei, conform carora USL intentioneaza sa blocheze dosarele de coruptie ale liderilor PSD si PNL.

Victor Ponta a tinut sa sublinieze ca a discutat cu Codruta Kovesi "o singura data, pentru a-si depune dosarul". De asemenea, el a subliniat ca liderul PNL Crin Antonescu nu i-a facut nicio sugestie in privinta procurorilor.

"Antonescu nu mi-a propus pe nimeni, n-am avut niciun moment vreo discutie in acest sens.

In discutia cu domnul Antonescu a fost un lucru foarte clar. Domnia sa nu este de parere ca ar trebui sa o numesc pe doamna Kovesi nu pentru ca are ceva personal cu dansa, ci pentru implicatia pe care a avut-o in perioada Traian Basescu", a spus premierul.

Antonescu a luat foc: Numirea procurorilor - troc politic, nu are nimic de a face cu Romania

Propunerea lui Ponta ca Laura Codruta Kovesi sa conduca DNA a declansat prima criza de proportii in USL, Crin Antonescu acuzandu-l pe premier ca a facut un "troc politic" cu Traian Basescu. Ulterior, PNL a renuntat la Ministerul Justitiei.