Ponta, critici după anunțul ministrului Apărării privind împrumutul de 17 miliarde de euro: „Nu știu dacă tinerii 'frumoși și liberi' o să fie fericiți să dea acești bani înapoi”

Victor Ponta a ironizat „veștile bune” date de ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, care a anunțat că România se împrumută cu 16,7 miliarde de euro din fondurile europene SAFE pentru apărare. Fostul premier nu crede că „tinerii frumoși și liberi” și „copiii noștri” vor fi fericiți să plătească acest împrumut.

"E duminică și nu ne enervăm la cafea - dar chiar să ne bucurăm! Citim “veștile bune” de la ministrul USR, care ne anunță că ne mai împrumutăm cu 17 miliarde de euro (adică 1.000 de euro pentru fiecare român care încă mai trăiește în țară)! Mă rog, nu “primim”, ci ne “împrumutăm”. Nu știu dacă tinerii “frumoși și liberi” și copiii noștri o să fie fericiți să dea acești bani înapoi - dar nu i-a întrebat nimeni! Banii nu sunt pentru școli, spitale sau șosele – ci pentru armament; nimic produs în România, nici măcar prea mult în SUA, probabil în Israel, Coreea de Sud și alte țări care, desigur, se bucură să ne aibă ca și clienți. Și împrumutați, și cu banii luați! Chiar e un mare motiv de bucurie – mulțumim, USR!", este postarea fostului premier.

Președintele României a dezvăluit că suma este un credit. Potrivit lui Nicușor Dan, țara noastră a primit a doua cea mai mare alocare, care ar fi putut fi și mai mare în cazul în care nu ar fi existat problema deficitului.

„Sunt niște împrumuturi, termenul de rambursare este mare, iar dobânzile sunt avantajoase. Suma este consistentă, aproape 17 mld. euro. Ar fi fost și mai mare, însă tot timpul trebuie să echilibrăm înzestrarea cu deficitul și sunt niște rate pentru echipament militar contractat deja, care nu sunt din spațiul european”, a spus Nicușor Dan, pe 10 septembrie.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a precizat că cele 16,68 miliarde de euro alocate României sunt „bani care vor putea merge nu doar către înzestrarea Armatei prin achiziții comune europene, ci și către infrastructura civil-militară: poduri, drumuri, autostrăzi și căi ferate care să asigure mobilitatea rapidă a trupelor și echipamentelor atunci când securitatea noastră o cere”.

Instrumentul SAFE (Security Action for Europe) este un mecanism financiar temporar al Uniunii Europene, cu un buget de 150 de miliarde euro, sub formă de împrumuturi. 19 state membre, inclusiv România, au exprimat interesul pentru acest instrument.

