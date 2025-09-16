Victor Ponta a recunoscut. Unde a greșit în mariajul cu Daciana Sârbu: „Așa suntem noi, bărbații”

Relația dintre Victor Ponta și Daciana Sârbu s-a rupt după 25 de ani. Premierul a dezvăluit cum s-a ajuns în acest punct, în cadrul unei emisiuni mondene.

Politicianul care a candidat de două ori la alegerile prezidențiale a recunoscut că a neglijat povestea de dragoste pe care a avut-o cu Daciana Sârbu, motiv pentru care inevitabilul s-a produs, adică despărțirea. În opinia lui Ponta, bărbații „nu pot face întotdeauna femeile fericite”.

„Bineînțeles! Da! Cum să nu îți reproșezi așa ceva? (n.r. – divorțul) Pe de altă parte, viața e complicată. Este important să iei, la un moment dat, decizii ca să nu faci lucrurile mai rele, ci să le faci mai bune! Ceea ce merită orice femeie, mai multă atenție, mai multă grijă, mai multă afecțiune. (n.r. – ce i s-a cerut și nu a putut oferi în fostul mariaj) E normal, până la urmă! Noi, bărbații, suntem mai reci, mai pragmatici.

Îmi doresc ca toate femeile din lume să fie fericite, mai ales pentru că am fiice. Nu le facem întotdeauna fericite pe femei”, a explicat Ponta, în podcastul Nataliei Mateuț, de pe Antena Stars.

Câți copii are Victor Ponta

Ponta are trei copii: pe Andrei, din primul mariaj, și două fete, pe Irina și pe Maria, din cea de-a doua căsătorie. Politicianul a vorbit despre relația cu aceștia.

„Andrei a terminat facultatea în acest an. Fetele au rămas cu noi! Sunt fetele noastre, ne ocupăm de ele, le iubim. Din păcate, nu mi-am văzut niciun copil în fiecare zi, fie că lucram ca procuror, fie că după am intrat în politică. Călătoresc destul de mult, dar îi întreb mereu ce fac. Ei mă găsesc tot timpul, ne vedem de câte ori putem și facem lucruri împreună.

Irina este acum cu școala, termină liceul și trebuie să meargă la facultate. Este agitată, dar noi suntem mai agitați decât ea! Maria descoperă lumea la 11 ani. Are foarte multe curiozități, mai puțin legate de mine și de Daciana. Sunt mai mult legate de viața ei! Nu e ușor cu fetele. Când o să fie cazul, o să mă judece! (n.r. – pentru divorț) Copiii pot să mă judece, dar deocamdată vreau să fie fericiți”, a mai dezvăluit fostul președinte al PSD.

