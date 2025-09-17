Victor Ponta, dezvăluiri după divorț. Dorința Dacianei Sârbu pe care nu a putut să o îndeplinească: „Cum să nu-ți reproșezi așa ceva?”

Victor Ponta a trecut prin două căsnicii care i-au adus trei copii: pe Andrei, din prima relație, și pe Irina și Maria, din mariajul cu Daciana Sârbu. După mai bine de un sfert de secol petrecut împreună, el și Daciana au decis să meargă pe drumuri separate, alegând să păstreze discreția în privința despărțirii. Informația a devenit publică abia la începutul anului 2025.

Invitat în cadrul emisiunii „Viața fără filtru”, prezentată de Natalia Mateuț la Antena Stars și AntenaPLAY, Victor Ponta a vorbit deschis despre divorț și despre ce simte astăzi în legătură cu acea decizie. Politicianul a recunoscut că nu are cum să nu își reproșeze separarea de Daciana, dar a subliniat că uneori este nevoie să iei decizii grele pentru ca lucrurile să nu se complice și mai mult.

„Bineînțeles! Da! Cum să nu îți reproșezi așa ceva? (n.r. – divorțul) Pe de altă parte, viața e complicată. Este important să iei, la un moment dat, decizii ca să nu faci lucrurile mai rele, ci să le faci mai bune! Ceea ce merită orice femeie, mai multă atenție, mai multă grijă, mai multă afecțiune. (n.r. – ce i s-a cerut și nu a putut oferi în fostul mariaj) E normal, până la urmă! Noi, bărbații, suntem mai reci, mai pragmatici. Îmi doresc ca toate femeile din lume să fie fericite, mai ales pentru că am fiice. Nu le facem întotdeauna fericite pe femei”, a declarat Ponta.

Detalii despre relația cu copiii lui

Chiar dacă mariajul său cu Daciana a ajuns la final, fostul premier spune că relația cu copiii săi rămâne prioritatea principală. Își dedică timpul cât de mult poate lui Andrei, care tocmai a absolvit facultatea, Irinei, aflată acum în pragul admiterii la universitate, și Mariei, care la 11 ani este plină de întrebări și descoperiri.

„Andrei a terminat facultatea în acest an. Fetele au rămas cu noi! Sunt fetele noastre, ne ocupăm de ele, le iubim. Din păcate, nu mi-am văzut niciun copil în fiecare zi, fie că lucram ca procuror, fie că după am intrat în politică. Călătoresc destul de mult, dar îi întreb mereu ce fac. Ei mă găsesc tot timpul, ne vedem de câte ori putem și facem lucruri împreună. Irina este acum cu școala, termină liceul și trebuie să meargă la facultate. Este agitată, dar noi suntem mai agitați decât ea! Maria descoperă lumea la 11 ani. Are foarte multe curiozități, mai puțin legate de mine și de Daciana. Sunt mai mult legate de viața ei! Nu e ușor cu fetele. Când o să fie cazul, o să mă judece! (n.r. – pentru divorț) Copiii pot să mă judece, dar deocamdată vreau să fie fericiți”, a mai spus Victor Ponta.

