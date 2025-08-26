Victor Ponta, detalii despre divorțul de Daciana Sârbu. Fostul premier a vorbit și despre actuala relație: „Eu sunt vinovatul 100%”

Autor: Andrada Dumitrescu
Marti, 26 August 2025, ora 13:53
2012 citiri
Victor Ponta, detalii despre divorțul de Daciana Sârbu. Fostul premier a vorbit și despre actuala relație: „Eu sunt vinovatul 100%”
Victor Ponta și Daciana Sârbu FOTO Hepta

Victor Ponta a decis să rupă tăcerea și să vorbească deschis despre aspecte extrem de personale din viața sa: despărțirea de Daciana Sârbu, relația cu cei trei copii și începutul unui nou capitol sentimental. Deși obișnuit să fie rezervat atunci când vine vorba despre familie, fostul premier a ales de această dată să fie transparent și să ofere detalii despre prezentul său.

Victor Ponta și Daciana Sârbu au format timp de aproape două decenii unul dintre cele mai stabile și discrete cupluri din politica românească. Chiar dacă drumurile lor s-au despărțit, ambii au pus mereu pe primul plan echilibrul și bunăstarea copiilor. Acum, Victor Ponta trăiește o nouă poveste de dragoste, alături de o femeie cu care împărtășește aceleași pasiuni, iar într-un interviu pentru SpyNewsTV a făcut mărturisiri sincere despre trecut și prezent.

Victor Ponta, vinovat de divorțul de Daciana Sârbu?

În ceea ce privește divorțul, fostul premier a lăsat clar să se înțeleagă că nu caută vinovați în altă parte, asumându-și deschis responsabilitatea pentru eșecul căsniciei:

„Sunt o persoană dificilă, am trecut prin diverse momente mai dificile și, ca să fie clar, dacă trebuie să găsiți vinovatul, eu sunt 100%. (…) E o femeie care merită mai mult decât puteam eu să-i ofer”, a spus fostul premier.

Victor Ponta este tatăl a trei copii: Andrei, în vârstă de 24 de ani, din prima căsătorie, Irina, adolescenta de 17 ani, și Maria, fetița pe care el și Daciana au adoptat-o și care are acum 10 ani. Politicianul a mărturisit că rolul de părinte rămâne cea mai mare responsabilitate a vieții sale și că face tot posibilul să le ofere discreție și stabilitate.

„În viața privată sunt incluși și copiii mei. Cu siguranță, ei sunt principala mea responsabilitate”, a declarat Ponta.

Ce spune despre noua relație

După separare, fostul premier și-a refăcut viața alături de Cristina Petrovici, o clujeancă mai tânără cu două decenii decât el, care are o carieră solidă în organizarea de evenimente și managementul în industria golfului. Pasiunea pentru sport a fost cea care i-a adus împreună, cei doi cunoscându-se pe un teren de golf din Turcia.

Chiar dacă relația lor este una serioasă, Ponta preferă să își protejeze partenera de lumina reflectoarelor: „O să fie cunoscută și n-o să-i prindă bine, așa mai bine o protejez. (…) Avem pasiuni comune, ne-am cunoscut la golf!”, a mai spus acesta.

”PSD rămâne același copil problemă al României.” Un nou atac din USR la adresa social-democraților
”PSD rămâne același copil problemă al României.” Un nou atac din USR la adresa social-democraților
PSD se opune reformelor propuse de Guvernul Bolojan, acuză vicepreședinta USR Clotilde Armand. Fostul primar al Sectorului 1 a taxat și poziția partidului în legătură cu alegerile pentru...
Președintele Nicușor Dan: „Republica Moldova trebuie să rămână o prioritate”. Ce spune despre Ucraina VIDEO
Președintele Nicușor Dan: „Republica Moldova trebuie să rămână o prioritate”. Ce spune despre Ucraina VIDEO
Republica Moldova trebuie să rămână o prioritate, a transmis, marți, 26 august, președintele Nicușor Dan, care s-a declarat optimist că cetățenii acestei țări vor continua să susțină...
#Victor Ponta, #Daciana Sarbu, #divort , #stiri Victor Ponta
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Un roman si-a uitat sotia intr-o parcare din Germania. Singurul care i-a constatat lipsa a fost copilul. Cum a reactionat femeia
DigiSport.ro
Batjocorit pentru noua lui tunsoare, Carlos Alcaraz a reactionat imediat
DigiSport.ro
"Gigi nu a stat cu mine pentru ca eram frumoasa!" Anamaria Prodan a spus totul despre relatia cu Gigi Becali

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Victor Ponta, detalii despre divorțul de Daciana Sârbu. Fostul premier a vorbit și despre actuala relație: „Eu sunt vinovatul 100%”
  2. ”PSD rămâne același copil problemă al României.” Un nou atac din USR la adresa social-democraților
  3. Președintele Nicușor Dan: „Republica Moldova trebuie să rămână o prioritate”. Ce spune despre Ucraina VIDEO
  4. UPDATE Nicușor Dan, optimist în legătură cu economia României. Președintele susține că România nu a fructificat suficient parteneriatul cu SUA VIDEO
  5. Ministrul Apărării s-a întâlnit cu premierul de la Kiev și au discutat despre participarea companiilor româneşti la reconstrucţia Ucrainei FOTO
  6. Ce propuneri iau în calcul membrii Coaliției de guvernare la pachetul 2 de măsuri fiscale. Modificările ar viza înființarea de firme noi
  7. Cine a tras cu tunul în România?
  8. Nicușor Dan se întâlnește cu diplomații români acreditați în străinătate. Când are loc evenimentul
  9. Bătălia pentru Capitală: „Există o luptă între Ciucu și Drulă. Amândoi folosesc PSD-ul și pe Băluță pentru a se război”
  10. Ce vrea Călin Georgescu. „Pe măsură ce se strâng problemele penale, își dorește revenirea în politică”. Ce șanse are să fie premier într-o construcție AUR-PSD? ANALIZĂ