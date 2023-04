Dosarul in care Victor Ponta era suspectat de evaziune fiscala a fost clasat de Parchetul General

Un dosar disjuns si trimis de DNA la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ), care-l viza pe fostul premier Victor Ponta pentru fapte de evaziune fiscala, a fost clasat, au precizat reprezentantii Parchetului.

Dupa ce DNA a clasat cauza privind infractiunea de conflict de interese in ceea ce-l priveste pe fostul premier Victor Ponta, o parte din aceasta a fost disjunsa si trimisa la Parchetul General.

"La data de 22 martie 2017 s-a dispus clasarea cauzei privind infractiunea de conflict de interese (3 fapte) ce au fost retinute in sarcina lui Victor Viorel Ponta, raportat la calitatea sa de prim ministru (cauza mediatizata prin comunicat nr. 1026/ 5 iunie 2015).

Solutia de clasare pentru aceasta infractiune s-a dispus deoarece a intervenit cauza de impiedicare a efectuarii urmaririi penale fata de Victor Viorel Ponta pentru faptele mentionate, ca urmare a faptului ca solicitarea DNA de incuviintare a urmaririi penale a fost respinsa de Plenul Camerei Deputatilor.

Cu privire la presupuse infractiuni privind fapte care nu sunt de competenta DNA s-a dispus disjungerea si declinarea competentei de solutionare in favoarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie", arata Directia Nationala Anticoruptie (DNA), pe 12 mai.

Surse judiciare au declarat atunci ca dosarul disjuns si transmis Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie viza infractiuni de evaziune fiscala.

Miercuri, reprezentantii Parchetului General au declarat ca dosarul a fost clasat pe motiv ca fapta nu exista.

Reactia lui Victor Ponta

Ponta a reactionat la scurt timp dupa acest anunt, spunand ca procurorul Jean Uncheselu, cel care i-a deschis dosarul, ar trebui sa fie intrebat de jurnalisti cum comenteaza informatia.

"Ma intreaba jurnalistii cum comentez decizia Parchetului General! Acuzatia ca nu am inregistrat fiscal un contract de inchiriere putea fi verificata in maxim 24 ore (deoarece in declaratia mea de avere era trecut chiar si nr. de inregistrare de la Administratia Fiscala din Gorj - locul de domiciliu)!

Dl procuror Uncheselu mi-a deschis si a "lucrat" la acel dosar doi ani dupa care nu l-a clasat (pe motivul evident ca fapta nu exista - asa cum prevedea legea) ci l-a declinat catre Parchetul General pentru continuarea cercetarilor.

Cred ca nu pe mine ar trebui sa ma intrebe cum comentez solutia ci pe Dl procuror Jean Uncheselu!", a scris pe Facebook Victor Ponta.

Amintim ca fostul premier Victor Ponta a fost trimis in judecata de procurorii DNA, alaturi de alte patru persoane, printre care fostul senator Dan Sova si fostul director al Complexului Energetic Rovinari, Laurentiu Ciurel, in dosarul cunoscut ca "Turceni-Rovinari".

In acest dosar erau vizate, in faza de urmarire penala, si fapte de conflict de interese, iar in 5 iunie 2015, DNA a cerut Camerei Deputatilor sa avizeze inceperea urmaririi penale pe numele fostului premier pentru aceasta fapta. Deputatii au respins insa solicitarea, in 9 iunie 2015.