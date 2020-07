Fostul procuror Mircea Negulescu, retinut de Sectia Speciala. Acuzatiile au legatura cu dosarul Tony Blair si punerea sub invinuire a lui Victor Ponta

Potrivit Digi24, masura ar fi fost luata in legatura cu dosarul Tony Blair, in care a fost pus sub invinuire fostul premier, actual lider al Pro Romania, Victor Ponta Acuzatiile care ii sunt aduse lui Negulescu sunt de constituire a unui grup infractional organizat, cercetare abuziva, represiune nedreapta, fals si inducerea in eroare a organelor judiciare. Fostul magistrat va fi prezentat joi unei instante cu propunere de arestare preventiva pe o perioada de 30 de zile.In 2016, DNA Ploiesti a pus sechestru pe averea lui Sebastian Ghita , pana la concurenta sumei de 220.000 euro, in dosarul "Tony Blair". Negulescu e acuzat ca ar fi "fabricat" dosarul in care fostul premier PSD Victor Ponta a fost pus sub urmarire penala si era mentionat si numele fostului premier al Marii Britanii Tony Blair.Potrivit DNA, Ghita i-ar fi dat fostului premier Victor Ponta 220.000 de euro pentru a-i asigura un loc eligibil la alegerile din 2012, iar banii ar fi fost folositi pentru organizarea unei vizite in Romania a fostului premier al Marii Britanii, Tony Blair.Mircea Negulescu a mai fost trimis in judecata de procurori din cadrul SSIIJ in iunie 2020 pentru cercetare abuziva, influentarea declaratiilor martorilor (patru infractiuni ), participatie improprie la inducerea in eroare a organelor judiciare sub modalitatea instigarii in forma continuataNegulescu este acuzat ca, in calitate de procuror de caz intr-un dosar al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, ar fi "ticluit probe nereale prin construirea unui scenariu mincinos, respectiv obtinerea unui denunt de la o persoana deja cercetata in acelasi dosar si consemnarea de declaratii nereale sub pseudonim de la mai multe persoane".De asemenea, Negulescu ar fi "realizat actiuni de determinare prin constrangere morala asupra a patru persoane, trei dintre acestea fiind audiate atat cu identitate protejata cat si cu identitate reala, sa dea declaratii mincinoase, totul in scopul de a proba existenta unor fapte de evaziune fiscala si coruperea alegatorilor si de a atrage raspunderea penala a unei persoane nevinovate pentru fapte imaginare".