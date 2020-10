Nicolae Banicioiu, de la scandalul prostituatelor de lux si dosarul Colectiv, la acuzatii de coruptie

Audiat in dosarul Colectiv privind interventia autoritatilor

Cariera politica a fostului Ministru al Sanatatii incepe undeva in anul 2004, cand a fost ales pentru prima data in Parlamentul Romaniei, din partea PSD . La baza este doctor stomatolog, dupa ce a terminat, in 2004, Facultatea de Stomatologie din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila" din Bucuresti.Din 2006 pana in 2017, Nicolae Banicioiu a fost presedintele "Tineretului Social Democrat", iar in anul 2015 a fost propulsat in functia de Ministru al Sanatatii in Guvernul condus de Victor Ponta . In perioada mandatului sau a avut loc tragedia din clubul Colectiv.La finalul anului trecut, Banicioiu a fost audiat ca martor timp de cinci ore intr-un dosar in care se fac cercetari in legatura cu modul de interventie a autoritatilor dupa incendiul din octombrie 2015.In noiembrie 2015, la putin timp dupa tragedia de la Colectiv, Nicolae Banicioiu declara ca autoritatile romane nu au nevoie de ajutor din strainatate pentru a trata ranitii. "Nu avem nevoie de nimic in acest moment. Medicii nostri pot gestiona situatia. Din Franta si Germania, din foarte multe parti, am primit astfel de solicitari. (...) Momentan, noi ne descurcam foarte bine, iar medicii nostri pot face fata cu brio oricarei situatii", declara acesta.Un an mai tarziu, in noiembrie 2016, parintii victimelor au depus o plangere penala la Parchetul General, in care mai multi oficiali guvernamentali si din sistemul de sanatate erau acuzati in legatura cu modul in care au intervenit autoritatile dupa producerea incendiului in clubul Colectiv.Ulterior, Parchetul General a deschis un dosar penal in rem pentru ucidere din culpa in forma agravata, abuz in serviciu si neglijenta in serviciu, privind interventia autoritatilor si acordarea primelor ingrijiri medicale la locul incendiului, respectiv privind asistenta medicala acordata acestor victime , imprejurarile legate de posibile infectii nosocomiale si de actiunile ori inactiunile functionarilor publici in legatura cu transferul persoanelor vatamate la unitati de spital din strainatate.Numele lui Nicolae Banicioiu apare in anul 2012 in scandalul "prostituatelor de lux" alaturi de cel al colegului sau din PSD, Robert Negoita , si al cantaretului Adrian Enache. Presa de la acea vreme a scris ca de serviciile acelor escorte ar fi beneficiat Robert Negoita, le-ar fi propus unora din fete sa se culce si cu prietenii sai Nicolae Banicioiu si Adrian Enache. Acestia au negat acuzatiile aduse de catre procurori, Banicioiu fiind audiat si in fata instantei in acest dosar."In rechizitoriul respectiv apare o referire la numele meu si atat, nu ca beneficiar, nu ca as fi facut ceva, deci cred ca cei care au insinuat ca as avea legatura cu nu stiu ce retea s-au grabit. Eu nu-i cunosc nici pe presupusii faptuitori si nici pe nu stiu ce fata, care inteleg ca oricum spune ca nu a avut nimic de-a face cu mine", declara Banicioiu la acea data.Acum procurorii DNA cer incuviintarea urmaririi penale a lui Nicolae Banicioiu, suspectat de trafic de influenta si luare de mita, pe vremea cand era ministru. DNA a trimis 182 de volume la Camera Deputatilor.Potrivit procurorilor, "in perioada 21 decembrie 2012 - 5 martie 2014, Banicioiu, in calitate de ministru, ar fi acceptat promisiunea a doi oameni de afaceri si ar fi primit direct, de la unul dintre acestia, suma totala de 1.292.122 lei, lasand sa se creada ca are influenta asupra ministrului Sanatatii si a functionarilor publici din cadrul acestei institutii si ca ii va determina sa indeplineasca sau sa nu indeplineasca acte ce intrau in indatoririle lor de serviciu".Potrivit procurorilor, actele la care se face referire erau:- numirea in functia de manager/mentinerea in functia de manager a unor persoane la conducerea spitalelor publice aflate in subordinea Ministerului Sanatatii, spitale cu care firmele controlate de cei doi oameni de afaceri aveau contracte incheiate sau desfasurau proceduri de achizitii publice,- alocarea de sume de bani spitalelor publice aflate in subordinea Ministerului Sanatatii, cu care firmele celor doi oameni de afaceri aveau contracte in derulare."Ulterior, aceeasi persoana ar fi primit de la aceiasi oameni de afaceri, prin intermediul unui complice, suspect in cauza, suma totala de 2.612.389 lei in legatura cu exercitarea atributiilor de ministru, functie detinuta in perioada 05.03.2014-17.11.2015", a mai transmis DNA.Din declaratia de avere a deputatului Niculae Banicioiu apare, la sectiunea datorii, pe langa un credit de 2.000 de euro scadent in 2041 si un credit ipotecar de 450.000 de lei, scadent 2048, ambele pe numele sotiei sale. Pe numele sau apare insa un imprumut de 60.000 de euro, facut de la o alta persoana fizica, si scadent in acelasi an 2019.La capitolul venituri, fostul ministru are trecut doar salariul de parlamentar, de 224.000 de lei, si pe cel al sotiei, de 123.000 de lei, angajata la firma Netprise Consulting SRL.Potrivit Confidas.r o, firma Netprise Consulting, infiintata in 2016, a avut anul trecut o cifra de afaceri de 200.000 de lei si pierderi de 64.000 de lei. Firma, cu sediul intr-un bloc de pe Calea Grivitei, are un singur angajat si se ocupa cu consultanta pentru afaceri si management. Anul trecut atat Niculae Banicioiu cat si sotia sa au declarat devidente de la aceasta firma de peste 150.000 de lei, in crestere fata de cei 66.000 de lei luati in anul 2018.La capitolul bunuri, acestia au trecute doua terenuri de 2.000 de mp in comuna Daesti, donatie de la parinti, dar si 40.000 de mp in comuna Scornicesti, Olt, acesta din urma pe numele sotiei. Pe langa casele din Daesti, cei doi mai au o casa, in constructie, in Voluntari, dobandita in 2009 cu o suprafata de 350 mp, aceasta fiind pe numele sotiei. Fostul ministru imparte cu sotia sa un apartament de 126 mp, aflat in Bucuresti, dobandit in anul 2015.Acesta a mai declarat bijuterii si obiecte de arta de 8.500 de euro. Banicioiu nu detine un autoturism proprietate personala. In ceea ce priveste activele financiare, in conturi, cei doi au circa 5.000 de euro si 37.000 de franci elvetieni, pe langa conturile de salarii si altele cu sume modice.Potrivit declaratiei de interese , fostul ministru este asociat la mai multe clinici din domeniul sanatatii: Cancer Clinic Bucuresti SRL (25%) si Techlife Medical Center (15%). Nicolae Banicioiu are 41 de ani, fiind nascut in 1979 la Ramnicu-Valcea, a terminat facultatea de stomatologie a UMF "Carol Davila" din Bucuresti, iar potrivit CV-ului sau din 2007 pana in prezent ocupa functia de asistent universitar in cadrul aceleiasi universitati. (Spre deosebire de anii trecuti, in declaratia de avere din acest an nu mai apare faptul ca ar incasa salariu din partea Universitatii).