Ponta ii ia apararea lui Banicioiu: Cred in nevinovatia lui Nicu. Denuntatorii care isi aduc aminte in 2020 sa acuze fapte din 2012 sunt necredibili

"Eu am fost acuzat in 2015 si, dupa 4 ani, am fost achitat de Inalta Curte de Casatie si Justitie. Cred in nevinovatia lui Nicu Banicioiu - cred ca denuntatorii prinsi 'cu mata in sac' care isi aduc aminte in 2020 sa acuze fapte din 2012 sunt niste oameni necredibili. Cred ca marea vina a lui Banicioiu este ca s-a luptat pentru PRO Romania si nu a vrut sa plece la PSD , ca altii! Credeam ca nu se mai 'dezgroapa' dosare vechi in campaniile electorale. M-am inselat! Eu am trecut prin exercitiul acuzatiilor neadevarate - stiu cat a suferit familia mea si cei apropiati", a scris Ponta, marti, pe Facebook El si-a exprimat regretul ca Nicolae Banicioiu trece printr-o "experienta traumatizanta"."Imi pare rau ca Nicu trece prin aceasta experienta traumatizanta! Dar sunt sigur ca va arata adevarul si aceasta perioada il va face mult mai puternic! Proiectul PRO Romania este necesar Romaniei - si va merge mai departe - cu orice pret!", a adaugat Ponta.Directia Nationala Anticoruptie cere procurorului general sesizarea Camerei Deputatilor pentru formularea cererii de efectuare a urmaririi penale fata de un deputat, la data faptelor avand functia de ministru, pentru savarsirea infractiunilor de trafic de influenta si luare de mita in forma continuata.Deputatul Pro Romania Nicolae Banicioiu a afirmat, marti, in legatura cu solicitarea DNA privind urmarirea penala in cazul sau pentru trafic de influenta si luare de mita, ca este de acord cu ridicarea imunitatii parlamentare, deoarece nu are nimic de ascuns si doreste clarificarea cat mai rapida a situatiei, mentionand si ca a decis sa nu mai candideze pentru un nou mandat de parlamentar.