Victor Ponta, judecat la primul termen al dosarului - cand va avea loc al doilea

Magistratii de la Inalta Curte de Casatie au inceput, luni, judecarea procesului prim-ministrului Victor Ponta, acuzat de coruptie.

Urmatorul termen a fost stabilit pentru ziua de vineri, 23 octombrie, anunta Stiripesurse.ro.

In acest timp, Victor Ponta poate depune, prin intermediul avocatului, exceptii si obiectii.

Ponta, ironic cu intrebarile incomode: Mi s-au inventat fapte. Imi cer scuze si Digi 24 (Video)

Tot luni, premierul a reiterat ca nu isi va da demisia din fruntea Guvernului. Intrebat in legatura cu ce a scris pe Facebook la adresa unui procuror, despre care jurnalista Digi24 a spus ca ar fi "procurorul Uncheselu", premierul a subliniat: "Eu nu am precizat numele, eu nu i l-am precizat".

"Si imi cer scuze ca intr-o tara democratica am indraznit sa-mi spun punctul de vedere. Cand cineva te acuza pe nedrept si iti inventeaza fapte, eu cred ca intr-o societate, spre deosebire de societatile staliniste, intr-o societate cat de cat democratica, ai dreptul sa te aperi pe tine. Imi cer scuze si Digi 24 pentru asta, dar e dreptul meu sa merg in fata judecatorului, pentru ceva ce orice om stie ca nu e adevarat", a adaugat Ponta.

Ads

Ziua cea lunga pentru Ponta: Incepe procesul la curtea suprema, PSD decide daca-l mai sprijina la Guvern (Video)

Premierul Victor Ponta, trimis in judecata de DNA

Victor Ponta a fost trimis in judecata, joi, de procurorii DNA in dosarul Turceni-Rovinari. Premierul este acuzat de fals, complicitate la evaziune fiscala si spalare de bani. Faptele de care este acuzat seful Executivului au fost comise in perioada in care era avocat, iar procesul este judecat la Inalta Curte de Casatie si Justitie.