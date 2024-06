Victor Ponta, un capat de linie pentru PSD (Opinii)

Toata aceasta risipa de energie politica ar fi fost salvata daca Victor Ponta ar fi demisionat in noaptea de 16 noiembrie 2014, momentul in care a pierdut alegerile prezidentiale.

Si-ar fi salvat cariera, si-ar fi salvat familia, si-ar fi salvat partidul. De fiecare data m-am intrebat ce forte obscure il pot determina pe un astfel de om sa ia decizii atat de abulice? Cred, totusi, ca el a vrut sa demisioneze in acea noapte, dar "alianta coruptilor" l-a presat sa ramana. Si ce-a rezolvat? Cu o majoritate zdrobitoare in Parlament n-a reusit sa blocheze anchetele DNA, a distrus prestigiul Senatului, determinandu-l pe Tariceanu sa jongleze cu "hotararile, comisiile si comitetele", va distruge si Camera Deputatilor. Si nici el, si nici Dan Sova nu se vor fi salvat.

Ponta, urmarit penal - cum ar putea Camera Deputatilor sa amane votul pana la toamna

"Alianta coruptilor" incearca in valuri sa modifice Codul Penal, sa creeze presiune pe judecatori, pe procurori, pe DNA si pe oricine li se impotriveste. Si ce-a rezolvat? Nu a inteles ca din 2012, dupa atacul asupra ordinii constitutionale, soarta conspiratorilor a fost decisa la Bruxelles si la Washington? A mai ramas in picioare vreun lider USL care a pus in scena acele evenimente?

Ads

Crede cineva ca Romania va fi acceptata sa beneficieze de garantiile de securitate ale NATO si fondurile generoase ale Uniunii Europene, fiind cu fundul in doua luntrii, numai ca sa se imbogateasca o gasca de oameni politici care a pus stapanire pe toate parghiile statului?

Cred ca Victor Ponta a inteles, din noaptea de 16 noiembrie, ca joaca s-a terminat. Il banuiesc de multe, dar nu contest ca e o persoana inteligenta. A continuat sa joace doar pentru ca avea datorii de platit. Insa vineri a ajuns la capat. La tot ce asistam acum, nu e, in opinia mea, decat agonia unui sistem politic corupt care s-a autodevorat.

Actualul prim-ministru a scris o scrisoare adresata ambasadelor straine cu sediul la Bucuresti, una care cred ca a provocat multe zambete retinute printre diplomati. Victor Ponta acuza voalat DNA ca a creat o conspiratie impotriva lui. O mega-conspiratie in care e acuzat de vreo 19 infractiuni!

Ads

Cred ca Victor Ponta nu e numai groparul propriei sale cariere politice, dar si groparul PSD. Aceasta formatiune va supravietui cu greu in viitorul apropiat daca nu se delimiteaza de Ion Iliescu, Adrian Nastase si actualul premier. Cumva a ajuns in acel punct in care va trebui sa se reinventeze. Povara coruptiei e prea mare pe umerii acestui partid ca sa-si mai poata pastra numele si proastele obiceiuri.

E greu de spus la aceasta ora cine poate reforma PSD, cine-l poate scoate din mlastina in care s-a bagat printr-o serie lunga de compromisuri si decizii eronate. Momentul este, insa, unul istoric si trebuie sa ne bucuram ca, dupa 25 de ani, Romania pare a se delimita, in sfarsit, de mostenitorii comunismului.

Ads