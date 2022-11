Votul din Parlament prin care Ponta si-a pastrat imunitatea, pe masa CCR

Curtea Constitutionala va analiza miercuri sesizarea PNL privind votul in plenul Camerei Deputatilor in cazul cererii DNA de incepere a urmaririi penale a premierului Victor Ponta in dosarul Turceni - Rovinari.

PNL a anuntat, in 10 iulie, ca va contesta la CCR votul din plenul Camerei Deputatilor privind respingerea inceperii urmaririi penale a lui Victor Ponta, pentru conflict de interese.

PNL ataca la CCR votul din Parlament de respingere a urmaririi penale a lui Ponta (Video)

Biroul Permanent al Camerei Deputatilor a solicitat ulterior Curtii Constitutionale sa respinga pe fond sesizarea liberalilor, decizia fiind luata intr-o sedinta la care reprezentantii opozitiei nu au fost prezenti.

Concret, PNL contesta la CCR atat hotararea Parlamentului din 9 iunie privind respingerea solicitarii DNA de incepere a urmaririi penale a lui Victor Ponta pentru conflict de interese, cat si prevederile alin. (7) al art. 157 din Regulamentul Camerei Deputatilor, care au stat la baza deciziei plenului.

PNL contesta faptul ca in plenul Camerei nu s-a supus la vot cererea procurorilor de anchetare a premierului, ci raportul Comisiei juridice care propunea ca plenul sa nu ceara urmarirea penala, in baza articolului 157 din regulament. Sesizarea a fost formulata de 105 deputati liberali.

Ads

Bloomberg: Ponta vrea sa foloseasca majoritatea parlamentara impotriva anchetei de coruptie

Regulamentul Camerei Deputatilor stipuleaza ca proiectul de hotarare privind cererea de incepere a urmarii penale se adopta cu votul majoritatii deputatilor prezenti, iar hotararea este publicata in Monitorul Oficial. Plenul nu voteaza cererea de urmarire penala formulata de procurorul general, ci se pronunta asupra proiectului de hotarare propus de Comisia juridica.

Astfel, sustin liberalii, daca exista o majoritate in Comisia Juridica ce este ostila cererii de incepere a urmaririi penale, chiar daca 80% dintre deputati sunt de acord cu inceperea urmaririi penale acestia sunt impiedicati prin regulamentul Camerei sa avizeze urmarirea penala, avand doar posibilitatea de a respinge proiectul de hotarare formulat de Comisia juridica.

Liberalii mai sustin ca "nelegalitatea a fost generata de Comisia juridica, de disciplina si imunitati care a propus plenului un proiect de hotarare cu articol unic continand negatia 'sa nu ceara urmarirea penala'".

Ads

Potrivit alineatului (1) al articolului 157 din Regulamentul Camerei Deputatilor, "proiectul de hotarare privind cererea de urmarire penala, intocmit de Comisia juridica, de disciplina si imunitati se adopta cu votul majoritatii deputatilor prezenti, cu respectarea prevederilor art. 67 din Constitutia Romaniei, republicata".

Ponta, salvat de colegi

La 9 iunie, plenul Camerei Deputatilor a respins cererea DNA de urmarire penala a premierului Victor Ponta pentru conflict de interese.

Ponta a fost salvat de colegi - Deputatii nu i-au ridicat imunitatea

Premierul Victor Ponta este urmarit penal pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala in forma continuata si spalarea banilor in dosarul Turceni - Rovinari, fapte pe care le-ar fi savarsit in perioada in care era avocat.

De asemenea, DNA a cerut Camerei Deputatilor avizarea urmaririi penale pe numele premierului si pentru conflict de interese.

DNA cere in cazul Ponta si aviz pentru ridicarea imunitatii

Ads