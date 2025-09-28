„Farsorii” lui Victor Ponta îl pun din nou „la perete”, după ce fostul premier a spus că nu a fost o păcăleală reală. „Una dintre cele mai patetice scuze pe care le-am auzit vreodată”

Cei doi comedianți ruși care s-au dat drept fostul președinte ucrainean, Petro Poroșenko, într-o discuție cu fostul premier al României Victor Ponta au venit cu noi detalii.

Reacția vine după ce Ponta a susținut că între el și autorii glumei existase un acord prealabil și că nu a fost vorba de o păcăleală reală.

„Am fost puțin surprinși de afirmația lui Victor Ponta că a fost o complicitate între noi să facem această farsă. Aceasta este una dintre cele mai patetice scuze pe care le-am auzit vreodată. Desigur, mulți politicieni mint. Dar domnul Ponta a venit cu o minciună foarte stupidă.

Dacă ar fi fost mai deștept, ar fi spus că e fericit să fie în aceeași companie cu politicieni și vedete precum Prințul Harry, Billie Eilish, Henry Kissinger și mulți alții.

Să-i urăm lui Viktor să fie mai sincer cu alegătorii și farsorii săi”, se arată în mesaj.

We were a little surprised by Viktor Ponta's statement that it was a collusion between us to make this prank. That's one of the most pathetic excuses we've ever heard. Of course, many politicians lie. But Mr. Ponta came up with a very stupid lie. If he were smarter, he would have… pic.twitter.com/q5xm9G4mHr — Пранкер Вован (@evilprank) September 28, 2025

Ads

Victor Ponta a reacționat după ce a fost păcălit de doi comedianți ruși care s-au dat drept fostul președinte ucrainean, Petro Poroșenko. Ponta susține că între el și autorii glumei existase un acord prealabil și că nu a fost vorba de o păcăleală reală.

„A fost o glumă pe care am stabilit-o în avans cu autorii. Credeam că este evident”, a declarat Victor Ponta.

În cadrul convorbirii telefonice, realizatorii emisiunii „Vovan & Lexus” l-au contactat pe fostul premier, care se afla în mașină, iar acesta a crezut că vorbește cu Poroșenko. Ponta a discutat minute bune, în limba engleză, despre anularea alegerilor prezidențiale, despre Călin Georgescu, oligarhul Viktor Plahotniuc, și despre lideri politici din București, Chișinău și Kiev, exprimându-și totodată critici la adresa Bruxelles-ului și a lui Volodimir Zelenski.

Ads

Fostul premier i-a relatat „falsului” Poroșenko cum a fost anulat turul I al alegerilor din România pentru a împiedica victoria lui Călin Georgescu și a comentat:

„Da, a fost dramatic. Iohannis a fost foarte nepopular și încă este... Am repetat alegerile în 2025, cu candidatul oficial al Guvernului, care nu s-a calificat în turul II, dar primarul Bucureștiului, candidat independent, imediat după ce a fost ales, a devenit complet noul Iohannis, deci nu s-a schimbat nimic, exceptând că majoritatea populației este nefericită. Asta este povestea pe scurt.”

Ads