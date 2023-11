Greaua mostenire lasata de Guvernul Ponta1 Guvernului Ponta2 (Opinii)

Nu mi se pare ca intelegerea de coabitare incheiata intre presedinte si premier n-ar fi binevenita si ca, sugerata probabil de la Bruxelles, se amesteca altii in rufele noastre murdare, pe care ar trebui sa le spalam numai in masina automata, din propria noastra familie.

Dimpotriva, indiferent cine ar fi sugerat-o, ea pune pansament steril peste o rana din care curge un puroi infectios de peste opt luni.

Inflatia ustura in buzuar

In acest timp, Guvernul instalat asta primavara, in loc sa ia taurul de coarne acolo une e mai greu, s-a opintit sa decapiteze cele doua Camere, sa anihileze Avocatul Poporului, sa mute de colo-colo Monitorul Oficial si ICR - ca si cum acestea erau prioritatile number one ale tarii.

N-a scapat atunci din vedere nici numirea ministrilor dubiosi si schimbarea lor urgenta, apoi suspendarea presedintelui, renumararea listelor cu alegatori si orice altceva, in afara problemelor importante ale tarii, impiedicandu-ne sa intram pe stadionul Shengen, unde aveam biletul deja cumparat.

Ca urmare, cursul valutar s-a prabusit zgomotos, bursa a oscilat ca la cutremur, investitorii straini au inceput s-o stearga strategic, iar inflatia a crescut cu vreo doua puncte procentuale, in timp ce preturile la fructe si zarzavat s-au dublat. Toate, plus pretul la benzina si incalzire, au lasat o grea mostenire Guvernului Ponta2.

Dialogul surzilor purtat intre presedinte si premier a devenit obiect de distractie mai atractiv chiar decat grupul "Divertis", format din niste tipi haiosi, dar nu chiar asa slobozi la gura ca oficialii din varful piramidei.

Fara porfoliu, dar cu masina, sofer si secretara

Cine face o comparatie intre ce cheltuieste pentru masa de Craciun si ce a cheltuit asta primavara pentru cea de Paste poate evalua la milimetru performantele Guvernului, dincolo de cuvintele frumoase, de restituirea diferentei de salariu taiat si promisiunile vagi privind o indexare care depinde mai mult de FMI decat de noul ministru cu bugetul, tocmai infiintat.

Nu pare sa curga lapte si miere pe meleagurile patriei, in conditiile cand s-au mai infiintat cateva ministere noi, o multime de ministri fara minister, un vicepriministru fara portofoliu, plus respectivele secretare, masini, soferi, laptopuri, telemobile si tot ce mai trebuie pentru ca, daca s-a infiintat, sa functioneze.

Daca un biet somer incearca sa se angajeze functionar intr-o institutie, afla ca posturile sunt de multa vreme blocate, in timp ce posturile pentru ministri si intregul alai care ii urmeaza nu numai ca nu sunt blocate, dar abia s-au infiintat.

Dar fireste ca nici aceste posturi nu sunt vacante. Ele s-au infiintat anume pentru persoanele care trebuie sa le ocupe, conform fagaduieilor din campanie.

Cu ministerele, ne-am procopsit

Am inclinat sa-l cred pe premier, cand sustine ca, pentru un buget ca lumea, este inevitabil si un Ministru al Bugetului. Dar faptul ca din Ministerul Mediului s-a desprins brusc si Ministerul Padurilor sugereaza clar ca respectivul minister era disputat de doi pretendenti, iar algoritmul nu-ti permitea sa refuzi niciunul.

Noroc ca fusesera numai doi. Daca erau mai multi pretendenti, premierul n-avea alta solutie, decat sa mai infiinteze si Ministerul Pajistilor, Ministerul Pasunelor, Ministerul Zavoaielor, eventual si Ministerul Tufisurilor.

Orice minister nou inseamna cheltuieli in plus pe care le vom suporta noi, din buzunarul nostru, saracit dupa ce am achitat intretinerea, am cumparat zarzavatul din piata, am platit chiria si - mai ales - dupa ce am depus rata la banca.

Numai ca, aproape concomitent cu acest spectaculos Big-Bang al Guvernului, s-a produs si un Big-Bang al Parlamentului, unde am indoieli cu privire la declaratia facuta de USL, cum ca asta nu va produce cheltuieli in plus.

Seceta si inundatiile

Adica s-au micsorat indemnizatiile alesilor? Nu li se mai da masina la scara? Nu se mai aloca birou cu secretara? Nu se mai pleaca peste hotare? Nu se mai distribuie cota de benzina gratis? Sa fim seriosi: daca nu contau pe toate acestea, plus multe altele, nici nu se oboseau alesii nostri sa mearga in colegii, ca sa se roage de lume sa-i voteze.

Ca urmare, ne aflam in acel moment, cand Guvernul Ponta2 trebuie sa ia asupra sa nu numai mostenirea Guvernului Ponta1, ci si propria sa mostenire, pe care chiar acum si-o face cu mainile lui si la care nu mi se pare ca ar avea scuza.

Dar scuze se gasesc totdeauna. Asta vara a fost seceta. Acum vine inevitabil gerul. Gerul aduce nametii, iar la primavara nametii aduc inundatii.

Cu nametii si cu inundatiile suntem salvati, pentru ca asa-i la noi: totdeauna exista cauze obiective.

