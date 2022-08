Guvernul Ponta invata sa dea legi "tiptile" (Opinii)

Profitand de nenorocirea din Muntenegru si de neatentia presei, o ordonanta de urgenta trecuta pe blat favorizeaza marii infractori economici: "tunurile" sub un milion de euro vor fi cercetate pe feudele baronilor locali.

Ordonanta de urgenta privitoare la modificarea competentelor Directiei Nationale Anticoruptie, intrata in vigoare miercuri, trimite infractiunile vamale si de evaziune fiscala de sub 1 milion de euro la parchetele de pe langa Tribunale. Sunt vizate infractiuni de inselaciune, evaziune fiscala, contrabanda.

Motivata la nivel declarativ prin dorinta de descongestionare a activitatii DNA, ordonanta plaseaza de fapt dosare grele in feudele baronilor locali, acolo unde mai nimeni nu a fost vreodata trimis la puscarie pentru pagubele aduse statului.

Exista vreo diferenta intre 100.000 de euro, 1.000.000 sau 10.000.000? La o prima vedere, un singur sau doua zerouri. Pentru omul de rand, nu exista nici o diferenta, sumele fiind incalculabile pentru o persoana care traieste din cel mult 250 de euro pe luna.

Gravitatea nu sta atat in suma, cat in fapta comisa si in banii care nu au fost varsati catre bugetul de stat ca sa se transforme in pensii, salarii, medicamente, scoli ori sosele...

Pentru infractorii cu gulere albe, diferentele sunt insa colosale, asa cum colosala este diferenta dintre DNA si parchetele teritoriale. Pentru ca DNA este, deocamdata, singura institutie de cercetare penala eficienta contra politicienilor si firmelor agreate de ei care devalizeaza economia nationala.

Cine poate fura in tarisoara asta mai mult de 1.000.000 de euro? Cred ca sunt suficiente degetele de la doua maini. Dintr-o data, DNA este foarte degrevat de activitatea intensa pe care a desfasurat-o pana acum. S-ar putea ca, intr-un an sau doi, pana se rezolva spetele aflate in curs de crecetare, DNA sa ramana doar o institutie de decor istoric si un praf in ochii UE.

Pe de alta parte, daca "tunurile" au fost plasate parchetelor teritoriale, s-ar putea ca - asa cum s-a intamplat de 23 de ani incoace - sa fie trimisi in judecata doar infractorii care nu "cotizeaza" cui, unde si cat trebuie. Asta pentru ca, la nivel judetean, functioneaza institutiile ingroparii sau prafuirii dosarelor, pierderii probelor, defectelor de procedura, ale telefoanelor, prefectilor si parlamenterilor, ale spagii etc., etc., etc.

Este clar: ordonanta de miercuri e facuta cu adresa: o seama de indivizi "de sus" s-au simtit amenintati de perpetuarea anumitor persoane la conducerea DNA si, daca n-au reusit sa le inlature, s-au gandit sa le taie puterile. Au reusit, pe blat, cu o lege data "tiptil", in vreme ce intreaga opinie publica (dar mai ales presa) era concentrata pe tragedia din Muntenegru.

Asa ca marii infractori ai tarii pot sa spuna cu indreptatita mandrie patriotica: "Accidentatii din autocarul durerii n-au murit degeaba; au murit pentru noi!" Iar chestia cu steagul in berna a facut ca doliul sa fie arborat si pentru DNA.

Requiescat in pace!