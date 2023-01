Invitatii Ziare.com Stefan Vlaston: Ponta manipuleaza si mistifica cu privire la "genocidul" din 2010

Iata, in oglinda, declaratii ale lui Victor Ponta care probeaza afirmatia din titlu.

In urma cu un an:

"In 2009, nu mai vreau sa reiau, eram o tara disperata si distrusa, care a depins de acel ajutor (al FMI) ; Astazi, suntem o tara care a iesit din perioada cea mai dificila, suntem stabili economic, politic."

Declaratia de la lansarea Bugetului Cetateanului: "restructurarile din 2010-2011 au fost necesare, tara nefiind finantabila la momentul respectiv".

Astazi, dupa sedinta USL:

"In 2010, propunerea dl Basescu si Boc a fost taierea tuturor salariilor si pensiilor si cresterea singurei taxe care priveste toata lumea, TVA, de la 19 la 24%. Asta a fost negocierea facuta de Basescu si Boc. in 2010, Romania s-a imprumutat de la FMI cu 20 de miliardeld dolari, bani pe care noi ii platim.

Acum nu ne imprumutam cu niciun dolar. Datoria reflectata in deficit a scazut de la 7% in 2009 la 2,2 in 2014. Mi-as dori ca cei care au initiat genocidul social din 2010 sa se abtina de la campanii".

Manipularea, minciuna si mistificarea sunt evidente si ele trebuie clarificate.

Taierea salariilor bugetare, nu si a pensiilor din 2010

Adevarat, in 2009 situatia Romaniei era disperata. Din cauza cui? Cine a fost la guvernare pana in decembrie 2008? Guvernarea Tariceanu, cu 20% voturi in Parlament, dar sustinuta, santajata, de catre PSD, care i-a cerut drept pret tot feluri de masuri populiste, printre care dublarea pensiilor si salariilor bugetare, bazata pe resurse conjuncturale: speculatii imobiliare, banii capsunarilor, vanzarea ultimelor active ale economiei comuniste (BCR).

Dupa o crestere economica de 8%, guvernul Tariceanu a lasat in urma in 2009 un deficit de 5,5%, arierate de 2 miliarde euro, pensii si salarii bugetare duduite la dublu de Tariceanu-PSD, cu 600.000 bugetari mai multi comparativ cu 2004, dar in sarcina de plata a guvernului Boc, care s-a trezit cu "mortul" in casa, pentru ca s-a instalat criza mondiala si toate resursele conjuncturale au disparut.

In 2009 guvernul Boc-PSD n-a reusit sa opreasca deprecierea economiei, datorita opozitiei PSD, abia in 2010, prin taierile de salarii bugetare, nu si de pensii, a fost oprita economia din caderea libera in care o lasase Tariceanu.

Taierea pensiilor cu 15% nu s-a mai operat, era alternativa majorarii TVA-ului la 24%, dar guvernul Boc n-a fost de acord propunerea de taiere si a pensiilor cu 15% si a aplicat cresterea TVA. Este o prima minciuna si manipulare a premierului Victor Ponta.

Banii de la FMI

Din cele 20 de miliarde euro, imprumutati de la FMI, guvernul a folosit doar circa 3 miliarde, pentru achitarea pensiilor si salariilor, restul au mers la Banca Nationala, careia ii revine si sarcina returnarii lor. Nu fac parte din sarcina guvernului de returnare. Inca o minciuna si mistificare.

Deficitul bugetar

Zice Victor Ponta ca a scazut deficitul de la 8% la 2,2%. Cine a facut deficitul bugetar din 2009? "Mortul" lasat de Tariceanu in sarcina guvernului Boc.

Si doar datorita masurilor curajoase luate de Boc cu sprijinul politic al lui Basescu s-a putut reechilibra macroeconomic Romania si n-am luat calea Greciei, fara "perfuziile" de care s-a bucurat aceasta tara, fiind in zona euro. E adevarat doar faptul ca nici guvernul Ponta nu s-a aruncat la cheltuieli nesustenabile, acesta fiindu-i cam singurul merit.

O alta manipulare si mistificare.

Asa ca "genocidul" provocat, chipurile, de Basescu-Boc, a fost salvarea economiei Romaniei de la "genocidul" economic lasat in urma de Tariceanu-PSD, guvernul Boc venit la putere in 2009 avea doar sa constate in ce stare este economia si sa incerce salvarea ei.

Acestea sunt adevaruri clare pentru economisti si pentru cei care urmaresc spatiul politic si economic, dar Victor Ponta profita de imptrejurarea ca alegatorii USL nu sunt intereati si nu inteleg aceste lucruri si incearca sa-i abureasca, sa-i manipuleze, fara rusine si fara respect pentru adevar.

