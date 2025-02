It's the economy, stupid! (Opinii)

Comisia Europeana a constatat paralizarea administratiei romanesti, esuarea implementarii Planului de masuri pentru cresterea capacitatii de absorbtie a fondurilor europene.

A constatat ca autoritatile de executie nu recunosc problemele sistemului si refuza asistenta institutiilor financiare internationale.

A constatat ca atitudinea autoritatilor este aceea de a fi de acord cu recomandarile pe care le face Comisia, fara insa a le aduce apoi la indeplinire neaparat.

Romania nu mai trimite catre Comisia Europeana cereri de rambursare pentru patru programe operationale incepand cu 1 iulie pana cand CE va stabili daca autoritatile romane au respectat conditiile asumate la finele anului trecut. Exista un risc ridicat de suspendare a programelor gestionate de DG REGIO.

Toate aceste informatii extrem de grave sunt cuprinse intr-un document intocmit de doi inalti oficiali europeni, transmis ambasadorului Romaniei la UE si publicat de agentia Mediafax.

Cursul de schimb se prabuseste de la o zi la alta. Prabusirea aceasta insemna ca tot mai multi investitori vand lei si cumpara euro pentru a-si scoate banii din Romania. Guvernatorul BNR recunoaste, lucru care se intampla rar, interventia in sprijinul leului. Dar interventia aceasta costa.

Banii investiti in sustinerea cursului nu vin dintr-un sac fara fund si, la un moment dat, BNR nu-si va mai permite aceasta cheltuiala. Riscul cel mare este destabilizarea sistemului bancar, daca portofoliul de credite neperformante, in urma ratelor neachitate, va trece de un anumit prag. Dar si sub acest prag, chiar si pentru cei fara rate la banca, cresterea cursului se simte usturator intr-o tara care importa cea mai mare parte a produselor, in primul rand a alimentelor, pe care le consuma.

Ads

Mugur Isarescu avertizeaza ca "econimia nu creste cu decrete". Creste cu investitii si pe baza de incredere. Ambele sunt in picaj. Investitorii isi fac bagajele, iar numarul celor care se gandesc sa vina este pe zi ce trece mai mic dupa cum arata statisticile oficiale.

Oamenii de afaceri romani sunt siderati. "Cred ca este prematur sa analizam politica economica a Guvernului actual (daca are vreuna!). Pare concentrat pe obiective politice si avand in vedere durata scurta a mandatului este nerealist sa conturam directiile viitoare inainte de alegerile parlamentare din toamna. Perceptia evident se inrautateste - din cauza scandalurilor politice si a deciziilor economice arbitrare (vezi Hidro) la limita legii - iar investitorii se astepta la o crestere a poverii fiscale.

E greu de intrezarit semnalele pozitive intr-un mediu din ce in ce mai putin predictibil. Romania poate avea nevoie de ani sa-si revina la un nivel de incredere acceptabil. Parca nu ne mai intereseaza ce cred altii despre noi. Nu mai am alte comentarii", declara recent Misu Negritoiu, CEO ING BANK, pentru un site de stiri.

Ads

"Marele risc pentru Romania este pierderea liniei de finantare asigurata de FMI si UE prin acordul stand-by de tip preventiv in valoare de peste 5 miliarde de euro. (...)Presiunile asupra instantelor independente trimit un semnal negativ investitorilor straini in legatura cu amenintarile la adresa statului de drept in Romania. (...) In contextul in care economia europeana inca este tensionata, testarea rabdarii liderilor UE este un drum nechibzuit pentru Romania", scrie Wall Street Journal.

La sfaristul lunii, dupa raportul pe Justitie care se anunta demolator, vor sosi reprezentantii FMI, UE si ai BM. Sa nu ne imaginam ca toate acestea nu sunt legate. Concluziile raportului pe Justitie pot genera ruperea acordului de finanatare cu CE, iar derapajul politic poate afecta si acordul cu FMI.

Cu robinetele taiate si cu renume prost, pentru cheltuieli curente Guvernul poate apela o vreme la imprumuturi de pe piata de capital, la dobanzi gigantice. Dar intrarea in incapacitate de plata este doar o chestiune de timp.

Ads

Nu suntem tara euro, asa ca nu vom avea parte de sustinerea Greciei.

In loc sa se ocupe de chestiuni economice, in loc sa tina cu dintii de stabilitatea cursului si a vietii politice de care depind direct increderea mediului de afaceri, atat de sceptic in aceasta perioada de criza, dar si acordurile financiare cu FMI, CE si BM, USL a dat foc la casa.

Nu stiu cum se va temina referendumul, dar stiu ca incendiul parjoleste economia Romaniei. Si aceasta pare ultima dintre preocuparile actualei Puteri, care se multumeste sa dea vina pentru toate pe Traian Basescu a carui hacuire politica este unica ratiune a Guvernului Ponta.

Pana cand va reusi sau va esua, nu stiu ce va mai ramane din economia Romaniei.

Ads