Ponta, cel mai slab premier al lui Basescu (Opinii)

Emil Boc a avut meritul, daca l-a avut si pe asta, ca s-a remarcat drept cel mai loial dintre locotenentii cu care Traian Basescu a condus Romania in ultimii 9 ani.

Spre deosebire de predecesorul sau, Victor Ponta dezvolta aroganta de a pretinde ca el nu urmeaza sfaturile si cararile indicate (sau dictate) de presedinte, ci isi croieste singur potecile pe care le strabate intru eliberarea tarii de sub "regimul Basescu".

Un fals grosolan si o ipocrizie care depaseste media acceptata de orice societate sanatoasa.

In realitate, Victor Ponta este de departe cel mai disciplinat premier din timpul celor doua mandate ale lui Traian Basescu, o pleasca la care presedintele cu siguranta ca nici nu mai visa pe final de mandat, mai ales dupa ce doua randuri de alegeri l-au izolat la Cotroceni si l-au lasat fara sustinere politica.

Disciplinat - pentru ca in ciuda afirmatiilor si negatiilor, Ponta a dus la bun sfarsit toate proiectele incepute sau gandite de Traian Basescu, mai cu seama pe cele pe care le infiera in timp ce il imita pe Che Guevara in Opozitie. Este vorba despre prelungirea acordului cu FMI, regionalizarea, revizuirea Constitutiei, liberalizarea preturilor la energie, privatizari si disponibilizari.

Mai mult decat atat, Victor Ponta este si cel mai liberal premier pe care l-am avut din 1990 pana in prezent. Niciun alt prim ministru nu a initiat atatea masuri de orientare liberala cate si-a asumat Ponta in doar un un de cand se afla in fruntea Executivului.

Constatarea este surprinzatoare nu doar pentru ca el este presedintele unui partid de stanga, ci mai cu seama ca toate actiunile sale in calitate de prim ministru se afla intr-o opozitie radicala cu discursul practicat timp de trei ani in Opozitie - de la suspendarea acordului cu FMI pana la "intelegerea" din Justitie pe procurori.

Pe langa toate proiectele de dreapta mentionate mai sus si asumate astazi de Guvernul USL, Ponta a plusat cu unele initiative personale: gazele de sist - impotriva carora iesise chiar si in strada - finalizarea proiectului Rosia Montana - pentru care il acuzase pe Traian Basescu de tradarea interesului national si il ameninta cu legea - si continuarea masurilor de austeritate initiate de mult hulitul cuplu Basescu-Boc. Pentru acestea din urma, Ponta si Crin Antonescu il pictasera pe presedinte in culorile unui tiran care pur si simplu vrea sa-i infometeze pe romani si sa distruga tara.

Insa cel putin fostul premier nu a pretins niciodata ca isi contrazice parintele spiritual si ceea ce nu a putut sa faca din ce i s-a dictat de la Cotroceni a fost din neputinta, nestiinta sau lipsa de autoritate si prestigiu in partidul pe care il conducea.

La Victor Ponta lucrurile stau, din nou, exact pe dos. Si-a subordonat intru totul partidul, controleaza lejer si USL, insa nu face decat sa duca mai departe politicile implementate de Traian Basescu si FMI.

Iar dorinta premierului expusa inca de acum doua saptamani de a semna un nou acord cu Fondul Monetar ii intareste slabiciunile si-l leaga mai strans de presedinte. Acordul este dorit atat de presedinte, cat si de premier pentru ca ambii si-au dat seama rapid ca nu au nicio idee despre ce ar trebui sa faca pentru a scoate tara din criza.

El ar parafa nu doar incompetenta intregii clase politice, dar si fratia care-i leaga pe toti cei care ajung la putere. In sfarsit, un nou acord cu FMI ar fi si recunoasterea falimentului din care Guvernul Ponta a inteles rapid ca nu poate sa iasa.

Si, totusi, faptul ca Ponta este cel mai slab premier pe care l-a avut Traian Basescu e o problema. Alta e insa ca Ponta e pe cale sa devina si cel mai prost premier pe care l-a avut Romania.

